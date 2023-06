Inauguration d’un banc à Montréal-Nord pour promouvoir le vivre-ensemble

Une œuvre collective des élèves de l’école secondaire Calixa-Lavallée a été inaugurée le 5 juin dernier dans l’arrondissement de Montréal-Nord. Débuté en été 2022, le projet consiste en un banc bleu dans lequel ont été gravés des messages positifs.

«L’intérêt du projet réside dans le fait de travailler collaborativement sur la question de la diversité et du vivre-ensemble, en fédérant autour d’une oeuvre poétique unique, commune et pérenne», explique l’enseignante d’anglais à l’école secondaire et initiatrice du projet, Fabienne Dupont.

La création du banc, qui vise 120 élèves de trois classes de troisième secondaire, est issue du concept du «banc Naelou», créé par l’artiste français Kamel Secraoui. L’artiste designer toulousain, plus célèbre sous le nom de Chat Maigre, est connu du grand public pour ses créations qui humanisent l’espace public. En 2017, il a obtenu le prix «coup de cœur» du public à la Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne.

Kamel Secraoui avec deux élèves de l’école secondaire.



Kamel Secraoui et plusieurs élèves.



Pour ce projet à l’école secondaire Calixa-Lavallée, les élèves ont d’abord fait un travail d’écriture afin de nouer un dialogue autour des thèmes d’identité, de valeurs et de discrimination. «Nous voulions encourager leur créativité et leur estime de soi, et faire retranscrire leurs idées en mots», indique Mme Dupont.

Les citations ont d’abord été pensées en anglais, puis ont dû être retranscrites en français. «Ce fut un travail linguistique de transposition intéressant», ajoute l’enseignante.

La conception du banc final a été effectuée par Kamel Secraoui. C’est d’ailleurs sa première œuvre en Amérique du Nord. L’artiste s’est rendu à l’inauguration de l’œuvre collective, et a aussi fait le tour de six classes de l’école pour présenter son parcours artistique.