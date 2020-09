Deux filles jouent un premier match avec les Lions du North Shore

Fait rare en Ligue de football bantam du Québec (LFBQ), deux filles s’alignent cette saison avec les Lions du North Shore. Regina Lizarraga et Jade King ont joué leur premier match vendredi (18 septembre).

«C’est une bonne leçon pour tout le monde, tous sports confondus. Le football, c’est masculin, ça l’a toujours été. Mais peut-être qu’il faut qu’on change dans un sens», indique l’entraîneur-chef des Lions bantam AAA, Terry White. C’est un bon message à passer à mon équipe, mais aussi aux gens qui suivent le sport».

Regina Lizarraga est receveuse de ballon et Jade King évolue sur la ligne défensive. Elles n’étaient pas de l’alignement aux deux premiers matchs de la saison.

«Ce ne sont pas les meilleures athlètes de l’équipe, mais je ne pouvais pas les couper parce qu’elles travaillent très fort. Elles donnent l’exemple, souligne M. White Elles sont toujours souriantes et ont une super bonne attitude. Elles n’ont pas peur du contact. Regina a une qualité de leadership et est toujours très positive. Jade elle peut en prendre. Elle ne lâche jamais.»

Tout juste avant la partie de vendredi, Jade King était un peu nerveuse. «Quand le premier jeu est arrivé, je ne l’étais plus. J’étais prête», raconte-t-elle.

Poursuivre un rêve

Regina Lizarraga est contente de pouvoir servir d’exemple à d’autres filles qui pourraient vouloir jouer au football contact.

«On fait la preuve que n’importe fille ou gars peut jouer au football si il ou elle poursuit son rêve. Ce n’est pas une question de qui on est, de quoi on a l’air. Il faut faire son travail, poursuivre son rêve et ne jamais arrêter», explique-t-elle.

L’adolescente de 15 ans remercie d’ailleurs ses entraîneurs qui n’ont pas tenté de l’empêcher de jouer ou de douter de ses capacités. Elle s’est découvert une passion pour le football il y a cinq ans.

«Quand je regardais [le football], je comprenais ce que les joueurs faisaient. Il fallait que je trouve une équipe et faire ce qu’il fallait pour jouer moi-même. J’ai commencé à jouer pour Alexander Park à 13 ans», précise Regina Lizarraga.

Pour sa part, Jade King est tombée en amour avec le football après avoir commencé à pratiquer dans un YMCA avant de joindre elle aussi les rangs d’une équipe de football mineur de l’Ouest-de-l’Île.

Les deux joueuses, qui en sont à leur deuxième année d’éligibilité chez les bantam, souhaitent continuer le plus longtemps possible.

Les Lions du North Shore ont porté leur fiche à deux victoires et une défaite cette saison en blanchissant les Packers de Greenfield Park 54-0.

Les premières ?

Aucune fille n’a joué pour les Lions entre 2006 et 2019. Mais il a été impossible de confirmer si Regina Lizarraga et Jade King sont les deux premières joueuses à évoluer pour les Lions en plus de 50 ans d’histoire. Le site web de l’équipe contient la liste des joueurs des éditions précédentes des Lions, mais seulement à partir de l’année 2006.

Selon certains anciens joueurs des Lions, une fille aurait déjà tenté, sans succès, de se faire une place avec l’équipe dans les années 1990.

Les Lions ont joué leur première saison en 1967.