Une version améliorée de Carte GéoHistoire en février

Lancée en août 2019 par une compagnie de Pointe-Claire, l’application Carte GéoHistoire permet aux élèves du primaire et du secondaire d’apprendre l’histoire canadienne tout en s’amusant. Déjà utilisé par plus de 4000 clients, pour la plupart des enseignants, le logiciel subira au début février une mise à jour importante.

L’outil numérique de MPO Entreprises Éducatives utilise des cartes interactives et des vidéos afin d’enseigner l’histoire du Canada. La nouvelle version de Carte GéoHistoire, qui sera disponible le 1er février, inclura des leçons et des visites virtuelles produites par plus d’une douzaine de musées et lieux historiques tels la Citadelle de Québec, le Musée canadien de la nature et le Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal.

«Les enseignants pourront utiliser la matière additionnelle des musées et donner des cours beaucoup plus intéressants. Les musées feront la promotion de l’application, et nous, celle des visites virtuelles», souligne le président de l’entreprise, Martin Plante.

Ventes accrues

La pandémie a été profitable pour MPO Entreprises Éducatives qui a vu ses ventes bondir d’environ 200%. «Ça a été une opportunité. Pour les gens qui connaissaient notre produit, ça a permis de solidifier leur décision de s’éloigner des livres de cours parce que c’est beaucoup plus facile de procéder en ligne», explique M. Plante.

Cependant, la crise sanitaire a compliqué le processus de promotion. «Pour aller chercher de nouveaux clients, rejoindre les gens pour leur expliquer qu’on existe, ce n’est pas évident. Ce serait beaucoup mieux de pouvoir faire des conférences et rencontrer en personne les enseignants», explique-t-il.

M. Plante a pour objectif de vendre entre 25 000 et 30 000 licences de son produit d’ici l’année prochaine.

À long terme, MPO Entreprises Éducatives souhaite élargir son offre de service afin de proposer l’enseignement d’autres matières comme la géographie ou encore les sciences.