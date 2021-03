Donner une voix au talent local

Pour sa 8e édition, le Festival de la Voix mettra en vedette une panoplie de chanteurs et de musiciens d’exception, dont quelques-uns sont originaires de l’Ouest-de-l’Île. D’ailleurs, les représentations musicales seront enregistrées à Pointe-Claire, Beaconsfield et Dorval.

Les activités se déclineront en deux volets du 20 mars au 10 avril. D’une part, des ateliers par visioconférence seront offerts aux participants afin d’obtenir des conseils d’artistes de renommée.

D’autre part, une série de concerts sera organisée avec des artistes d’envergures, bien que parfois moins connus du grand public.

«Ils n’ont pas de grosses machines derrière eux, mais ça ne veut pas dire qu’ils ne sont pas connus, avertit la soprano Kerry-Ann Kutz, directrice et fondatrice du festival. Si les gens ne sont pas connus, ça ne veut pas dire non plus qu’ils ne sont pas bons.»

Bien entendu, cette année, les concerts du Festival de la Voix seront diffusés sur le web, question de respecter les mesures sanitaires.

Autre nouveauté, un préfestival présentera des extraits du Messie de Haendel enregistré à la Maison symphonique de la Place des Arts. Ils seront interprétés par la formation baroque Ensemble Caprice, le chœur professionnel Ensemble vocal Arts-Québec, la soprano Karina Gauvin et le chef d’orchestre Matthias Maute.

«J’ai chanté le Messie une cinquantaine de fois dans ma carrière, mais j’ai rarement entendu une version aussi extraordinaire et unique», promet Mme Kutz.

Le samedi 20 mars, Le meilleur de Broadway présentera les chansons du mythique quartier des théâtres de New York. Le spectacle mettra en scène les chanteuses Laura Coulter-Low et Erin Berger ainsi que le pianiste Michael Woytiuk. Le public sera invité à chanter les airs connus tout en visionnant les pièces.

Roots, Blues & Spirituels sera enregistré et diffusé en direct le 28 mars, à 15h. L’auteur-compositeur-interprète de style folk, Rob Lutes, dont le nouvel album Come Around doit sortir en avril, offrira quelques chansons aux internautes. Une deuxième partie donnera l’occasion d’entendre Floydd Ricketts et Alexandra Asher interpréter des spirituals et du gospel.

Enfin, Rendez-vous est un spectacle basé sur des chansons d’amour du quatuor vocal masculin Quartom. Le 10 avril, ils mettront en valeur un répertoire a capella tout en reproduisant le piano de Poulenc, les groupes des Beatles et des Queens, les clarinettes de Mozart et même un orchestre entier.

En ce qui a trait aux ateliers, le premier sera voué à la technique vocale, le deuxième à l’écriture des chansons et enfin, le dernier est un cours de maître pour solistes donné par Nathalie Choquette. L’inscription est requise pour participer aux ateliers.

Vitrine pour les artistes d’ici

La grande fierté de Kerry-Ann Kutz est de présenter un festival qui donne une voix aux talents d’ici.

«Karina Gauvin est connue comme la reine baroque en Europe. Elle habite Montréal, rappelle celle qui a été décorée en 2012 de la médaille du jubilé de la Reine Élizabeth ll pour sa contribution musicale. Robert Lutes vient de Pointe-Claire. Ils sont tous deux de Montréal. Le mandat du festival est vraiment de partager l’excellence en musique interprétée par des musiciens et des chanteurs québécois.»

Tous les spectacles du Festival de la Voix seront diffusés gratuitement en direct et pourront être visionnés à tout moment pendant les deux semaines suivant l’enregistrement. On suggère de faire un don au festival afin de les soutenir en cette année difficile pour le milieu de la culture.