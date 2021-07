Espace pour la vie propose de découvrir la nature près de chez soi

Tout au long de l’été, Espace pour la vie propose les animations «La nature près de chez vous», dans les parcs de plus de 60 municipalités.

Jusqu’au 6 septembre 2021, trois équipes arpenteront le Grand Montréal pour faire découvrir aux citoyens la biodiversité présente sur leur territoire. Au programme: végétaux, mammifères, oiseaux, insectes, minéraux, phénomènes atmosphériques et astronomie.

Un véritable musée à ciel ouvert. Les animateurs seront présents du jeudi au dimanche, de 11h à 15h, dans différents parcs de Montréal.

Le projet est né pendant la pandémie, car l’an dernier les musées d’Espace pour la vie ont été fermés durant de longs mois. «Ça faisait un certain temps que l’on avait envie de faire des activités extramuros. La pandémie nous a donné le coup de pouce pour aller au bout de cette idée», raconte la coordinatrice en loisirs scientifiques du complexe muséal, Marika D’Eschambeault. Au total, les animateurs se rendront dans pas moins de 66 parcs dans le Grand Montréal au cours de l’été.

Quand l’équipe d’Espace pour la vie arrive dans un nouvel endroit, elle effectue des repérages pour voir les éléments qui sont dignes d’interprétation et d’intérêt: un arbre, des plantes, ou encore des nids d’oiseaux. «Ils vont utiliser des encadrements, un peu comme un tableau, pour les mettre en lumière. Ils vont ensuite en parler avec le public qui se présente dans les parcs», explique Marika D’Eschambeault. Le processus se fait de manière très naturelle et intuitive. «C’est presque de l’improvisation, c’est-à-dire que quand les visiteurs arrivent, l’animateur va demander au public ce qui l’intéresse le plus et va choisir les animations en fonction.»

Le projet a été réalisé en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les municipalités participantes ont ainsi pu proposer les parcs en fonction de l’affluence et de l’intérêt de la biodiversité.

Animaux, plantes et astronomie

Les animateurs présents sur place ont eu une formation de deux semaines sur tous les sujets couverts par Espace pour la vie.

«C’est un projet chapeauté par les cinq endroits: Biodôme, Jardin botanique, Biosphère, Insectarium, et le Planétarium. Ils ont donc les connaissances et le matériel nécessaire pour arriver sur un lieu et être capables d’improviser sur ce qu’il y a autour», assure Mme D’Eschambeault.

Pour l’astronomie, les professionnels sont équipés d’outils particuliers pour pouvoir observer le soleil, mais aussi la lune si celle-ci est visible la journée. «On a des craies qui nous permettent de faire un cadrant solaire à l’échelle. On a toujours quelque chose que l’on peut interpréter, peu importe le parc.»

De deux à trois animateurs sont présents par session, et peuvent répondre à toutes les questions des participants. «En réalité il y a un contexte intime lors de ces animations, car il n’y a pas 40 personnes qui viennent. Souvent, cela se fait par petits groupes, ce sont vraiment des moments privilégiés», ajoute Marika D’Eschambeault.

La liste des sites participant à «La nature près de chez vous» et les horaires sont disponibles sur le site d’Espace pour la vie. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable.