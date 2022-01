Grand parc de l’Ouest: Montréal acquiert un terrain à L’Île-Bizard

La Ville de Montréal poursuit l’expansion de son Grand parc de l’Ouest visant à protéger divers milieux naturels sur son territoire. Un espace de 0,75 hectare a été acquis dans le secteur de L’Île-Bizard.

Situé au nord du boulevard Jacques-Bizard et à l’ouest de la rue des Bruants, le terrain en question est composé de boisés et de milieux humides. Un montant de 750 000 $ a été déboursé pour en faire l’achat. Cet espace se trouve à l’intérieur du corridor écoforestier de L’Île-Bizard.

Cette acquisition survient près d’un mois après l’achat d’un terrain de 21 741 m² dans le secteur du village de Senneville.

Nous le savons, et cela est encore plus clair depuis le début de la pandémie, les espaces verts apportent une foule de bénéfices à la collectivité. C’est pourquoi notre administration se donne les moyens d’enraciner la nature en ville en investissant dans un écosystème riche en biodiversité qui bénéficiera à l’ensemble des Montréalaises et des Montréalais.