Budget 2022: Beaconsfield réitère sa poursuite contre Montréal

À quelques jours du vote sur le budget 2022 de la Ville de Montréal, la municipalité de Beaconsfield continue de dénoncer une «surfacturation» concernant le partage des coûts des différents services régionaux. Le montant de la poursuite de la municipalité contre l’Agglomération de Montréal et le Gouvernement du Québec a d’ailleurs été ajusté à six millions de dollars.

Selon l’administration municipale de Beaconsfield, une «injustice» a débuté en 2019 à la suite d’un décret ministériel modifiant l’algorithme de calcul établissant les quotes-parts des 16 villes de l’île de Montréal.

«Il en coûte à nos citoyennes et citoyens deux millions de dollars de plus par année depuis trois ans, pour aucun service supplémentaire, alors que Montréal, pour ces mêmes années, fait baisser sa contribution et obtient plus de services. Cette situation va à l’encontre même des principes de la fiscalité municipale du Gouvernement du Québec: chaque contribuable contribue au coût des services en fonction des bénéfices qu’il en reçoit», dénonce le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle.

Selon lui, la situation s’aggravera au cours des prochaines années puisque «les experts projettent une hausse moyenne des valeurs de 30% pour le secteur résidentiel» pour le prochain rôle triennal d’évaluation, qui couvrira les années 2023 à 2025.

«Il est inconcevable de payer plus de taxes, sans services supplémentaires, juste à cause d’un algorithme de calcul faussé qui rend inéquitable le partage des coûts de services régionaux. Cela réduit, sans raison, la contribution des villes comptant de nombreux commerces et industries au détriment des villes où ce sont la majorité des citoyennes et citoyens qui paient des taxes municipales», soutient M. Bourelle.