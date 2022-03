Des herbes médicinales à l’Île Bizard

À la ferme Terra Mille Folia, vous ne trouverez ni pesticides ni animaux, mais une cinquantaine d’herbes aromatiques et médicinales que ses propriétaires Sophie Boulerice et Andreas Rerych cultivent avec passion pour le bonheur des Montréalais.

Rien ne prédisposait ce couple de trentenaires à lancer sa propre exploitation agricole. C’est en 2016 que l’aventure a commencé pour cette Montréalaise diplômée en herboristerie et en agriculture urbaine et son compagnon d’origine autrichienne diplômé en agriculture.

« C’est comme un bébé surprise, on ne pensait pas que ça deviendrait un projet à temps plein, explique Sophie Boulerice. De fil en aiguille la culture a grandi ».

Au début, les deux agriculteurs récoltaient dans leur demi-hectare, des légumes qu’ils revendaient sous forme de paniers à des amis et voisins. Au fur et à mesure, l’opportunité de vendre sur les marchés et d’intégrer le réseau de fermier de famille s’est présentée et la production s’est agrandie.

Des paniers de légumes aux herbes médicinales

Sophie et Andréas ont progressivement intégré des herbes aromatiques et médicinales à leur récolte.

« On a tous les deux un intérêt fort pour l’herboristerie […] il y avait cette couche supplémentaire de passion et de mystère (avec les herbes médicinales) », explique Sophie Boulerice.

Ce sont les multiples fonctionnalités des herbes médicinales et leur pouvoir à attirer des pollinisateurs qui ont motivé le duo à se développer dans l’herboristerie.

Sophie Boulerice dans une serre de la ferme. Photo: Gracieuseté / Sophie Boulerice

Désormais, le couple d’agriculteurs a mis en grande partie de côté la culture de légumes pour se consacrer à la production d’herbes médicinales et aromatiques avec un grand intérêt pour les herbes indigènes.

Pour Sophie Boulerice, l’apport des herbes indigènes pour la biodiversité est majeur, car elle attire notamment des pollinisateurs qui eux aussi sont indigènes. En plus de cette passion, l’accueil très chaleureux de la clientèle pour ces herbes locales a poussé le couple à en faire plus.

«Voir l’intérêt des gens pour ça nous a beaucoup motivé », dit-elle en ajoutant d’être toujours en recherche et en réflexion pour la culture de certaines herbes selon le climat.

Désormais leur ferme 100% biologique et végane cultive une cinquantaine d’herbes sous forme fraîches ou en tisanes. On retrouve notamment des herbes utilisées par les Premières Nations comme la monarde, connue pour les troubles digestifs ou encore l’achillée millefeuille utilisée comme antispasmodique ou pour favoriser la cicatrisation.

Des petits entrepreneurs récompensés

Le 16 mars dernier, Sophie et Andreas ont eu la bonne surprise d’apprendre que leur candidature avait été sélectionnée pour recevoir une bourse d’honneur de 25 000$ venant du gouvernement du Québec.

Cette bourse attribuée à 67 entrepreneurs de 18 à 35 ans, vise à soutenir les entrepreneurs de tous les horions et à favoriser la croissance économique du Québec.

« C’est encourageant d’avoir ce soutien en tant que petite entreprise, dit Sophie Boulerice. Souvent on pense que ce sont les grosses entreprises qui ont ce soutien […] c’est une belle reconnaissance ».

Sophie et Andreas sont ravis de ce financement qui leur permettra de développer encore plus leur production d’herbes en construisant un grand séchoir. Sophie Boulerice explique que le reste de la bourse remplira leur cagnotte afin d’acquérir leur propre terrain.

Les propriétaires de la ferme Terra Mille Folia qui embauchent deux employés saisonniers sont fiers de pouvoir fournir des herbes médicinales et aromatiques locales alors que la majorité des herbes dans les épiceries québécoises sont importées, selon Sophie Boulerice. Ils souhaitent aussi développer leur production de semences pour permettre aux particuliers de faire pousser leurs propres herbes.

Leur nouveau défi est désormais d’acquérir leur propre terre, mais avec la hausse des prix, l’Île Bizard risque malheureusement de voir la ferme Terra Mille Folia s’envoler vers d’autres horizons.