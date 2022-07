Installation de jeux d’eau dans le parc Augusta

Des jeux d’eau d’une superficie de 130 mètres carrés dans le parc Augusta à Pointe-Claire devraient voir le jour au printemps prochain, alors que des travaux dureront tout au long de l’été et au début de l’automne.

Les habitants de Pointe-Claire pourront prochainement se délecter d’une nouvelle source de rafraîchissement lors des journées de grande chaleur, avec l’installation des nouveaux jeux d’eau au parc Augusta.

Ces derniers recouvriront une surface de 130 mètres carrés, et seront accessibles pour les petits et les plus grands. Ces derniers prendront la forme de jets de différentes tailles, et divers formats.

Les travaux se feront en deux étapes distinctes. D’abord, de juillet à septembre, un bloc sanitaire avec une toilette, ainsi qu’un vestiaire accessible aux personnes à mobilité réduite seront installés.

Puis de septembre à novembre, ce sera au tour de la structure des jeux d’eau, alimentée par un système à faible consommation d’eau, et qui sera aménagée. À cela s’ajoutera une zone d’aire de repos ombragée.

Une fois la prochaine saison hivernale passée, les jeux d’eau seront accessibles au public au printemps 2023.