500 000 dollars récoltés pour la Résidence Teresa-Dellar

Le 12ème tournoi de golf annuel de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar, ayant eu lieu le 29 août dernier, au prestigieux Club de golf Royal Montréal, a généré un profit de 500 000 dollars.

La collecte de fonds a lieu chaque année, et permet de garantir aux patients de l’établissement de vivre le dernier chapitre de leur vie de la meilleure façon possible. Au cours des douze collectes, la Résidence a déjà récolté 3,6 millions de dollars.

« Nous avons été ravis de retrouver notre formule de tournoi de golf pré-COVID et nous avons été immensément touchés par le formidable soutien de la communauté, une fois de plus. Grâce à la générosité de nos donateurs, nous pouvons réaliser notre mission : faire en sorte que nos patients vivent leurs derniers jours dans la dignité, entourés d’amour, de compassion, de leur famille et de leurs amis » a déclaré la directrice générale de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar, Dale Weil, par voie de communiqué.