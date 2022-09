7 choses à savoir sur Jacques-Cartier

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Jacques-Cartier dans le cadre des élections de 2022.

Dernière course

En 2018, Gregory Kelley du Parti libéral du Québec (PLQ) a remporté l’élection dans Jacques-Cartier avec près de 72% des suffrages, soit une avance de 18 389 votes sur sa plus proche rivale, la candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ). Cette dernière a obtenu un peu plus de 9% des suffrages.

Député sortant

Gregory Kelley a été élu pour un premier mandat en 2014. Au sein du PLQ, il a notamment été porte-parole de l’opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique ainsi qu’en matière d’affaires autochtones. Il a également été membre de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles.

Tendances

Le PLQ règne dans Jacques-Cartier depuis des décennies. De 1994 à 2014, Geoffrey Kelley, le père du député sortant, était le député de cette circonscription. Joan Dougherty a été députée de 1989 à 1994.

Candidat.e.s 2022

Chantal Beauregard (PQ)

Virginie Beaudet (PVQ)

Arthur Fischer (PaCQ)

Rébecca Guénard-Chouinard (CAQ)

Louis-Charles Fortier (PCQ)

Gregory Kelley (PLQ)

Marie-Ève Mathieu (QS)

Profil sociodémographique*

Langue

Un peu plus de 64% de la population totale de la circonscription parle l’anglais le plus souvent à la maison, contre 19,9% pour le français. Près de 10% de la population parle plus souvent une langue autre que le français ou l’anglais.

Familles

La circonscription comptait 21 470 familles en 2016. Un peu plus de cinq familles sur dix sont formées d’un couple avec enfants, et près de 14% des familles sont monoparentales.

Diversité

Près de 18% des citoyens de Jacques-Cartier font partie d’une minorité visible. À l’échelle de la province, c’est 13%.

Revenus

Le revenu médian des ménages comptant deux personnes ou plus est de 113 410 $. Il est de 78 645 $ au Québec. Dans Jacques-Cartier, 5,5% des ménages ont un revenu total de 20 000 $ à 39 000 $.

Limites géographiques

La circonscription de Jacques-Cartier comprend les municipalités suivantes: Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville.

Carte de la circonscription Jacques-Cartier.

Signification du nom de la circonscription

Ce toponyme rappelle la mémoire de Jacques Cartier (1491-1557), navigateur né à Saint-Malo, en France. Il a été le premier Européen à explorer le golfe du Saint-Laurent, en 1534. Lors de son deuxième voyage, en 1535, Jacques Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Hochelaga, nom que portait à l’époque un village autochtone situé sur l’île de Montréal. Les historiens de langue française l’ont longtemps salué comme celui qui a découvert le Canada. Il fut le premier à brosser le portrait de la vie des Amérindiens du Nord-Est et à effectuer le relevé des côtes du golfe du Saint-Laurent.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.