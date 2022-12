Recyclage de sapins de Noël à Dorval

Les citoyens et citoyennes de Dorval sont invités à recycler leurs sapins (naturels) de Noël après la période des Fêtes au mois de janvier. Trois collectes spéciales auront lieu les 4, 11 et 18 janvier 2023 et sont sujettes à changement en fonction de la météo. Il est important de respecter les horaires et les règles de cette collecte afin d’éviter de recevoir une amende.

La Cité de Dorval invite la population qui souhaite participer à déposer leurs sapins en bordure des rues en face de leurs résidences afin d’éviter d’obstruer les artères routières. Toutes les lumières, décorations et clous doivent être retirés des sapins afin que ceux-ci soient collectés.

Les arbres ramassés seront ensuite réduits en copeaux de bois dans une perspective écologique.