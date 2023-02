Plaisirs d’hiver à Pierrefonds-Roxboro

L’Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro invite les résidents à venir profiter d’une multitude d’activités sportives et ludiques hivernales lors de l’événement Plaisirs d’hiver, le samedi 18 février, de 13h à 16h, au parc Grier.

Pour une présentation variée, le parc a été divisé en trois sections. Dans la première zone, il y aura du patinage sur glace, de la raquette et de la trottinette des neiges. On y retrouvera également une glissade naturelle, une glissade gonflable et des vélos à pneus surdimensionnés (fat bike).

Le rythme et l’exercice seront au rendez-vous dans la seconde zone, où des séances de zumba offertes par le YMCA sont prévues à 13h30, 14h30 et 15h30.

Finalement, dans une troisième section appelée «zone ludique», on retrouvera les Jeux géants Tic Tac Dunk et Magnet Target. Les amuseurs publics Dragonne et Tambour émerveilleront petits et grands et, bien sûr, la mascotte de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro saura sûrement vous soutirer un sourire.