Un ado arrêté pour avoir brûlé des drapeaux israéliens

Un jeune de 16 ans a été arrêté en lien avec un événement survenu mercredi. Des drapeaux israéliens ont été décrochés des clôtures d’une école primaire juive, puis brûlés. Ces drapeaux se trouvaient à l’École de Formation Hébraïque à Dollard-des-Ormeaux afin de célébrer la journée d’indépendance d’Israël.

Une vidéo du geste potentiellement haineux circule sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, probablement publiée par les auteurs du crime, est accompagnée de texte, lequel commence par «I am not afraid of any Yehudis, and I do not care about any ‘promises», soit «je n’ai pas peur d’aucun juif et je me fous des promesses». La personne dérobant les drapeaux semble porter un keffieh palestinien.

Le profil Instagram sur lequel a été publié la vidéo est aussi relié à des commentaires positifs à l’égard de la communauté juive, mais dirigée contre le mouvement sioniste. Ces commentaires semblent contextualiser les gestes comme étant à vocation plus politique que haineuse.

Sionisme (ou zionisme)

Le sionisme est une idéologie théologique et politique juive selon laquelle il est nécessaire pour le peuple juif d’occuper la Terre sainte de la région de Jérusalem de manière indépendante et autodéterminée. Cette idéologie, qui vise une exclusivité juive de la terre sainte est source de conflit avec le peuple palestinien qui est majoritairement musulman depuis au moins le 7e siècle. Les critiques du zionisme qualifient souvent l’idéologie de suprémaciste. L’organisation non gouvernementale Amnistie internationale considère le sionisme comme causant de l’oppression systémique et étant à la base d’un apartheid envers les palestiniens.

Une enquête de l’unité des crimes haineux du Service de police de la Ville de Montréal vise actuellement à déterminer si les gestes ont justement été commis avec une intention haineuse. Il est «trop tôt pour le savoir», confirme le SPVM.

Une communauté scandalisée

«Il ne fait aucun doute que cet acte est motivé par l’antisémitisme et que la communauté juive a été spécifiquement ciblée», commente le directeur de l’École de Formation Hébraïque, Glenn Eisenberg via communiqué.

Le député fédéral de Pierrefonds-Dollard, Sameer Zuberi a réagi au vidéo en écrivant que «la haine, l’intolérance et l’antisémitisme n’ont absolument pas de place dans notre communauté ou notre pays». Il a qualifié l’événement de «choquant et aberrant».

Similairement, la députée de Robert-Baldwin Brigitte Garceau affirme être «profondément choquée», via Twitter. «Les actes visant à semer la peur, la haine et la violence n’ont pas leur place au Québec», ajoute-t-elle.

La vice-présidente pour le Québec du Centre des affaires israéliennes et juives (CIJA), Eta Yudin, déclare de son côté que «ces incidents rappellent à la communauté juive la nécessité d’avoir l’État d’Israël, le seul pays juif au monde».