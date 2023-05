Consultation citoyenne à Dorval: l’environnement et la mobilité au centre des préoccupations

Les citoyens de Dorval ont répondu en grand nombre à l’appel des différentes activités de consultation tenues sur l’aménagement futur de leur ville. Au total, 1229 personnes y ont participé au cours des derniers mois. Le fruit de leurs réflexions a été présenté les 24 et 25 avril derniers, devant une centaine de citoyens réunis au centre communautaire Sarto-Desnoyers et au centre aquatique et communautaire Surrey.

Pour le maire de Dorval, Marc Doret, le rapport de consultation dévoilé lors de ces soirées représente un outil extraordinaire pour l’avenir de la municipalité.

“Nous savons maintenant quelles sont les priorités des citoyens en matière d’environnement, de mobilité et de densité pour les logements selon les secteurs et cela veut dire que ça va influencer les gestionnaires et nous, les élus, dans notre planification urbaine”, a-t-il expliqué lors d’une entrevue téléphonique.

Consultation numérique

La consultation numérique tenue du 21 décembre 2022 au 20 janvier 2023 a permis de constater que les enjeux de verdissement tels que la plantation d’arbres, toits verts, agriculture urbaine de même que la préservation des espaces verts et des parcs interpellent fortement les répondants.

La mobilité a suscité aussi beaucoup de réactions, notamment en lien avec les enjeux de congestion actuels et les déficiences du réseau de transport actif sur le territoire.

L’enjeu le plus clivant est sans doute la densification du territoire. “Plusieurs des réponses aux questions ouvertes sont plutôt critiques d’une densification trop importante ou trop rapide de certains secteurs. À l’inverse, on constate que certains aspects de la densité sont perçus comme positifs comme par exemple sa contribution à garder le niveau de taxation bas tout en maintenant ou en augmentant le niveau de services aux citoyens”, indique le rapport de consultation..

Finalement, la vitalité commerciale semble aussi préoccuper une majorité de répondants du questionnaire numérique.

Activités participatives

Les activités participatives qui se sont tenues les 24 et 25 janvier derniers ont quant à elles permis d’identifier un certain nombre de préférences.

Pour les quartiers résidentiels, les citoyens souhaitent une densité basse à moyenne, avec des bâtiments à hauteur limitée.

“De plus, les citoyens se montraient favorables à des aménagements favorisant une mobilité active tout en démontrant un réalisme face au rôle que l’automobile continuera de jouer à court et moyen termes’, mentionne le rapport de consultation.

La création d’espaces verts et les initiatives de plantation d’arbres ont également été identifiées. Par ailleurs, la mobilité durable, l’implication citoyenne continue, la diversité et la vitalité commerciale et la prise de mesures environnementales sont des thèmes qui ont été soulevés de manière transversale tout au long de la démarche.

Prochaines étapes

“Au cours des prochains mois, à la lumière de ces résultats, les gestionnaires de la ville et nous, les élus, serons en mesure de procéder à la planification des secteurs du Vieux village, Dawson sud, avenue Dorval est, Herron/Fénelon, Boul. Montréal-Trudeau, Boul. Bouchard, Triangle Michel Jasmin et Boul. des Sources qui comportent des potentiels de requalification, de redéveloppement et de densification”, explique le maire Doret.

“Les orientations du rapport devraient guider l’élaboration des principes directeurs d’aménagement précis pour chacun des huit secteurs à l’étude”, conclut le rapport de planification urbaine.