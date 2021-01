Cette année bien singulière – qui semble durer une éternité – nous fait presque tous expérimenter des épisodes de stress. Il devient donc encore plus important d’essayer de décompresser en se créant des souvenirs significatifs pour garder le cap. Voyager dans sa propre ville tout en profitant d’un week-end cocooning à l’hôtel, à deux, prendre soin de soi et encourager par le fait même un hébergement de son coin, pourquoi pas?!

J’ai donc plié bagage en beauté afin de séjourner à l’iconique Fairmont Le Reine Élisabeth en compagnie d’une amie, de la même «bulle», évidemment!

Afin de me «mettre dans le bain», j’ai tout de suite débuté par une visite zen au Moment Spa* pour y recevoir un massage relaxant aux huiles essentielles (j’ai choisi celles aux arômes boisées, me remémorant mes longues randonnées estivales). Je sentais le besoin de me détendre et de m’offrir une pause mentale bien méritée.

Seules pendant une plage horaire du midi, nous avons été traitées aux petits oignons dans ce havre de paix, respectant toutes les nouvelles mesures sanitaires. Vous pourriez plutôt profiter d’une manucure ou pédicure apaisante, afin aussi d’avoir la chance de jaser entre vous.

momentspa.ca

Se laisser gâter

J’avais déjà visité cet hôtel du boulevard René-Lévesque à quelques occasions, mais je n’y avais jamais séjourné pour une nuit. Ce luxueux établissement, entièrement rénové depuis 2017, offre une expérience de bien-être unique au cœur de la métropole.

On dit que le design moderne et élégant, ainsi que la collection d’art qui dynamise le tout, puise ses références dans la richesse des motifs propulsés par la mode des années 1960.

De jour comme de nuit, sous le soleil ou la neige, la vue sur la ville et la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde m’a hypnotisée. Encore emmitouflées dans nos robes de chambre, nous avons fait un premier chin tout en relaxant (des bulles sont vendues au Marché Artisans).

La soirée fut parsemée de rires, de confidences et s’est bouclée en regardant de drôle de comédies sous la couette.

Le lendemain a bien sûr débuté par une grasse matinée dans ce lit douillet, aux vues de la tempête de neige. C’était plus que salvateur!

fairmont.com

Encourager les artisans gourmands locaux

Un séjour de dorlotement à deux ne peut qu’inclure de petits plaisirs gastronomiques! Une foule d’options pour-emporter est disponible dans les alentours, puisque les nombreux restaurateurs ont su s’adapter.

Toutefois, comme nous avions envie de rester à la chambre, nous avons choisi de profiter de repas santé provenant tous du Marché Artisans, soit le premier marché épicurien à voir le jour dans un hôtel en Amérique du Nord.

Ce concept original est un lieu de découvertes gourmandes (pizza, sushis, copieux plats du jour, charcuteries, fromages, crêpes, glaces artisanales et pâtisseries), mettant en valeur des produits du terroir québécois. À la fois épicerie fine et comptoir botanique de prêt-à-manger, cet espace culinaire privilégie les aliments issus de l’agriculture raisonnée.

Comme le Café Kréma a temporairement déménagé au Marché Artisans, j’ai pu heureusement profiter de lattes, réconfortée par la chaleur du foyer dans le hall d’entrée de l’hôtel, où il est possible de se poser, masqués.

marcheartisans.com

Sons et lumières

Le tourisme implique nécessairement les découvertes. Une belle suggestion si vous avez envie de sortir, quelques nouveaux tableaux de projection intérieure ont été ajoutés au parcours de Cité Mémoire, qui se déploie du Vieux-Montréal vers le centre-ville avec la réalité augmentée Le Reine Elizabeth.

Par l’utilisation de l’application mobile Montréal en histoires, vous êtes invités à découvrir des pans historiques importants de la ville et de l’hôtel, notamment les tableaux du Bed-in pour la paix avec John Lennon et Yoko Ono, 51 ans plus tard!

montrealenhistoires.com/cite_memoire

Allez, évadez-vous pour une nuit ou deux au Fairmont Le Reine Élisabeth ou ailleurs, entre copines ou amoureux, ça vaut le détour!

*À noter que la piscine, le centre de bien-être et la salle de sport de l’hôtel, adjacent au Moment Spa ainsi que le bar à cocktails Nacarat et le restaurant Rosélys restent fermés pour l’instant, suivant les mesures gouvernementales en place des suites de la Covid-19.