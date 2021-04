Nouvelle école primaire dans le quartier MIL d’Outremont

Annoncée il y a environ cinq ans, la nouvelle école primaire à vocation scientifique sur le campus MIL dans Outremont devrait ouvrir ses portes en 2024. Un projet de règlement a été adopté la semaine dernière par le comité exécutif de la Ville de Montréal afin d’aller de l’avant avec la mise en place de cette institution scolaire.

L’établissement scolaire comptera 32 classes et pourra recevoir 652 jeunes dès son inauguration.

Un grand parc de quartier, dont la conception devrait bientôt commencer, sera également aménagé à côté de l’école. L’espace sera accessible aux élèves.

«À terme, cette nouvelle école permettra aux jeunes du coin de réaliser leur parcours scolaire à proximité de leur domicile», a fait valoir le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Sur le plan local, ce projet permettra à des jeunes d’Outremont d’aller à une école près de leur lieu de résidence. Au cours des dernières années, «la population d’Outremont s’est rajeunie» et a mené à «l’arrivée de nombreuses jeunes familles», souligne le maire d’Outremont, Philipe Tomlinson.

«Cette nouvelle école viendra compléter notre pôle civique qui comptera notre centre communautaire intergénérationnel, un nouveau parc et la place Alice-Girard», a-t-il indiqué.

Le nouvel établissement sera pris en charge par le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), qui compte déjà plus de 70 écoles primaires et environ 29 000 élèves, du préscolaire à la sixième année, dans différentes Villes et arrondissements de la métropole.

Développement du quartier

Au départ, la nouvelle école primaire devait être construire près de la cour de voiries et des chemins de fer. Depuis, l’emplacement de l’établissement a été changé afin de «l’intégré au cœur du nouveau développement» du quartier MIL, peut-on lire dans le communiqué de la Ville.

Le CSSMB indique que des locaux de la future école primaire pourraient également être mis à la disposition des résidents du secteur.

Le quartier MIL est un projet conjoint entre la Ville et l’Université de Montréal (UdeM). Il est situé sur le terrain de l’ancienne gare de triage du Canadian National (CN). Il couvre un territoire de 38 hectares, soit environ la surface de 70 terrains de football. L’objectif est d’y créer un milieu de vie durable et dont le transport en commun est à l’avant-plan.

En 2019, le nouveau Complexe des sciences de l’UdeM a été inauguré dans ce nouveau quartier.

Plus de 1300 logements seront construits au cours des prochaines années, dont aux moins 30% de ceux-ci seront considérés comme abordables et sociaux. De plus, environ quatre hectares du quartier seront aménagés en différents parcs et espaces publics.