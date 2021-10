Laurent Desbois, candidat d’Ensemble Montréal à la mairie d’Outremont

Laurent Desbois côtoie Outremont depuis son enfance. Aujourd’hui candidat d’Ensemble Montréal aux élections municipales pour la mairie d’arrondissement, il espère apporter plusieurs changements s’il est élu.

S’il lui est arrivé de quitter Outremont pour travailler dans des banques à New York et à Londres par exemple, Laurent Desbois finit toujours par y revenir. Après un parcours dans le milieu de l’économie, en travaillant notamment pendant 12 ans à la Caisse de dépôt, le résident a choisi de s’engager politiquement pour l’arrondissement.

Pour lui, plusieurs changements doivent avoir lieu dans Outremont. D’abord, la question de la propreté dans les lieux publics. «Ça s’est détérioré depuis 3-4 ans, et j’aimerais vraiment régler cette question-là dans ma première année».

La question du stationnement dans Outremont est également un point soulevé par le candidat. Il y a quelques années, la mairie mettait en place un nouveau plan de stationnement dans l’arrondissement, avec un système de vignette. Pour Laurent Desbois, ce système n’a pas été favorable pour les citoyens. Ce problème toucherait les habitants, qui n’ont plus la priorité pour stationner devant leur maison, et aussi les commerçants et employés qui sont obligés de payer cher pour l’obtention d’une vignette.

Environnement, culture et patrimoine

Pour encourager la transition environnementale, Laurent Desbois aimerait se pencher sur les émetteurs de gaz à effet de serre (GES), comme les voitures et les chauffages. Le candidat propose de consulter les citoyens afin de trouver un plan adéquat.

Au niveau du patrimoine, le candidat déplore la détérioration des parcs dont il aimerait prendre plus soin.

Pour la culture, il souhaite soutenir le développement culturel grâce à l’urbain ainsi que des expositions extérieures. Il mentionne également que même si l’arrondissement comprend une bibliothèque et le Théâtre Outremont, il n’y a pas de maison de la culture. Il a pour projet de se pencher sur ce dernier point.

«L’objectif plus large est de ramener la fierté dans Outremont et le sentiment d’appartenance qui s’est perdu un peu à travers les années», conclut le candidat d’Ensemble Montréal.