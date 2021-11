La galerie d’Outremont rouvre ses portes après un an de fermeture

Après environ un an de fermeture, entrecoupée d’une exposition virtuelle, la galerie d’Outremont a enfin rouvert ses portes au public. Jusqu’au 20 février, les visiteurs pourront découvrir les œuvres de l’artiste Ito Laïla Le François. Parallèlement, la galerie organise des activités de photographie, et prévoit pour l’été prochain des expositions citoyennes.

À l’entrée du bâtiment en brique de l’avenue Saint-Just, deux choix s’offrent au visiteur. À droite, il y a la bibliothèque Robert-Bourassa, à gauche la galerie d’Outremont. Les deux institutions publiques étaient fermées en raison de travaux au sein de la bibliothèque, qui compte dorénavant un nouveau système automatisé de retour et de tri des documents, ainsi qu’un nouveau revêtement et des surfaces repeintes.

Si toutefois votre choix de destination s’arrête sur le côté gauche de la bâtisse, vous tomberez sur l’exposition Règne le souffle, de l’artiste Ito Laïla Le François. Cette dernière utilise une variété de médiums comme la céramique, le textile, la peau, le bois et le verre pour créer des installations aux allures mi-humaines, mi-animales. Ito Laïla Le François explore à travers ses œuvres les notions de territoire et de nomadisme.

Les sculptures mélangent des parties de corps humains, comme des jambes ou un buste, avec des attributs animaliers, comme des plumes ou de la fourrure. Ces figures sont souvent inscrites dans un espace particulier, à l’instar de ces jambes posées sur un tronc d’arbre.

Parfois, les œuvres peuvent jouer avec la suspension. On reste hypnotisé devant ce qui ressemble à une cage thoracique suspendue au-dessus de verres et de céramique, et située sous un ruissellement de poissons en céramique à la tête coupée.

Tout au long de cette exposition, l’artiste n’hésite pas à jouer avec l’étrangeté de ses sculptures.

Des activités pour les citoyens

La galerie d’Outremont souhaite continuer son ancrage dans la communauté d’Outremont. Elle propose par exemple des ateliers de photographie gratuits pour adultes, en compagnie du photographe Valérian Mazataud. Durant l’atelier, les participants apprendront les notions de base sur l’utilisation d’un appareil photo, de la lumière et du cadrage, ainsi que sur la pratique de l’art de la photographie documentaire.

À l’issue de cette série d’ateliers, une exposition de photographies sera organisée au sein de la galerie au courant du mois de juin. Durant ce même mois, la galerie exposera d’autres œuvres créées par les résidents. Certaines seront produites par des enfants de l’arrondissement et d’autres, dans le cadre d’un programme pour les aînés d’Outremont. Prochainement, la galerie annoncera sa programmation d’hiver avec des expositions d’artistes professionnels.