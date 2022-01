Résumé de la séance du conseil de janvier d’Outremont

Le tout premier conseil de l’année 2022 de l’arrondissement d’Outremont s’est tenu virtuellement ce lundi 10 janvier. Plusieurs thèmes y ont été abordés dont la vaccination ainsi que la création de comités et d’un plan d’action pour la propreté.

Ce conseil s’est ouvert sur un appel du maire de l’arrondissement, Laurent Desbois, pour la vaccination des enfants. En effet, Outremont accuse un certain retard en comparaison des arrondissements voisins, notamment du Plateau-Mont-Royal, selon les chiffres de la santé publique. Ainsi, à Outremont, 39% des enfants de 5 à 11 ans ont reçu une première dose de vaccin, soit 12% de moins que dans le Plateau. Pour les enfants de 12 à 17 ans, ce sont 58% d’entre eux qui ont reçu deux doses de vaccin, contre 65% dans le Plateau.

Le chalet du parc Saint-Viateur, qui avait été victime d’un incendie en novembre dernier, recevra un financement de la Ville pour sa rénovation. Les travaux de réfection devraient être terminés en 2023. Les autres installations du parc resteront accessibles pendant les travaux.

Lors de ce conseil, le rapport de recherche Hassidim et non-hassidim à Outremont et dans le Mile-End, usages et partage des espaces publics de la professeure Valentina Gaddi a été déposé. Ce rapport entre dans le cadre de la table de concertation pour améliorer le bon voisinage.

Des nouveautés pour 2022

Un plan d’action sur la propreté de l’arrondissement est en ce moment en cours de production, et il sera prochainement rendu public sur le site de l’arrondissement. Ce plan visera à mettre en place une campagne de sensibilisation auprès de la population pour la propreté dans les rues, espaces verts et autres espaces publics.

Le maire a également annoncé la création de deux comités. Le premier se penchera sur la question du stationnement, un sujet qui avait été fréquemment évoqué pendant les élections municipales. Le second portera sur l’urgence climatique à Outremont et sera présidé par la conseillère Caroline Braun et un citoyen expert de la question climatique.

M. Desbois a également insisté sur la volonté du conseil d’assurer la transparence de documents municipaux financiers. Ces derniers, qui étaient dans le passé accessibles à la suite d’une demande d’information, seront publiés sur le site de l’arrondissement.