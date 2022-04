Outremont: Des travaux de forage au CCI et dans le parc Irma-LeVasseur

L’arrondissement d’Outremont prévient les citoyens que des travaux de forage auront lieu la semaine prochaine au Centre communautaire intergénérationnel (CCI) et dans le parc Irma-LeVasseur.

Ces travaux auront lieu les 6, 7, 8 et 11 avril entre 7h30 et 16h30. Ils sont nécessaires afin de caractériser les sols du stationnement du CCI et de l’actuel parc Irma-LeVasseur dans le cadre des travaux d’aménagement de ce dernier.

Les citoyens pourront voir des ouvriers sur place dès la veille du début des travaux.

Malgré les opérations, le parc demeurera ouvert. Toutefois, son accessibilité sera réduite. Les travaux débuteront dans le parc et progresseront vers le nord, du côté ouest du stationnement du CCI plus la semaine avancera.

L’arrondissement se dit conscient du fait que les travaux occasionneront du bruit, ce qui peut être dérangeant pour les citoyens. L’administration invite les résidents ou commerçants ayant des préoccupations à contacter le 311 pour toute question.