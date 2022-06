Une nouvelle œuvre de Nadia Myre à Outremont

L’arrondissement d’Outremont accueille une nouvelle œuvre d’art publique de l’artiste algonquine Nadia Myre. Intitulée Renouée, cette sculpture aborde le tissu social entre les individus et rend hommage à la culture autochtone.

La sculpture en bronze de plusieurs mètres est située à l’intersection de l’avenue Laurier Ouest et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Elle représente un filet, utilisé par plusieurs communautés autochtones pour la pêche, la chasse et le transport, qui symbolise le lien et la connexion.

«Je cherche ici à évoquer le tissu social, où chaque nœud représente l’association entre les individus d’une communauté. Je souhaite rendre hommage à la cohabitation des cultures. La végétation autour de la sculpture, constituée de plantes indigènes, contribue au maintien d’une saine biodiversité.», a indiqué Nadia Myre.

L’oeuvre de Nadia Myre – Gracieuseté/Sylvain Légaré

L’œuvre a été réalisée dans le cadre d’un concours organisé en 2021 par le Bureau d’art public. Ce n’est pas la première fois que l’artiste membre de la nation Kitigan Zibi Anishinabeg réalise une œuvre d’art public dans le cadre d’un concours, puisqu’en 2019 elle avait créé dans ce cadre la sculpture Dans l’attente…While Waiting à l’îlot Bonaventure.

L’implantation d’une nouvelle œuvre à Outremont entre dans le processus de réaménagement de l’avenue Laurier Ouest.

«Au cours de la dernière décennie, la Ville et l’arrondissement ont investi des sommes importantes pour moderniser les infrastructures de l’avenue Laurier et l’embellir avec un aménagement plus vert. Il y a plusieurs façons d’embellir une rue et l’art public compte pour beaucoup.», a souligné le maire de l’arrondissement, Laurent Desbois.