Les souffleurs à feuilles à essence bannis d’Outremont

Dès le printemps 2023, Outremont sera la première juridiction montréalaise à bannir les souffleurs-aspirateurs à feuilles à essence de son territoire. Le maire de l’arrondissement, M. Laurent Desbois, souhaite ainsi lutter contre «la pollution de l’air et réduire les nuisances sonores provoquées par ces appareils», tel qu’il l’a mentionné lors de la séance du conseil d’arrondissement du 6 septembre.



L’interdiction s’appliquera autant aux entrepreneurs-paysagistes qu’aux cols bleus. Ceux-ci devront «utiliser des appareils électriques non polluants et moins bruyants», prévient M. Desbois.



La mesure n’est pas sans rappeler la réglementation de l’arrondissement Ville-Marie qui encadre aussi l’utilisation de ces équipements, notamment en ne permettant pas de se servir de ces outils s’ils sont munis d’un moteur à essence deux-temps.



D’ailleurs, une étude de Edmunds réalisée en 2011 montre qu’un souffleur à essence peut engendrer jusqu’à 300 fois plus de pollution qu’une camionnette.

