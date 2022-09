L’Orchestre symphonique de Longueuil fête Noël dans Outremont

Le samedi 3 décembre, l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) débarquera à l’église Saint-Viateur, à Outremont, pour son édition 2022 du Grand Concert de Noël. Un concert qui portera le thème de «l’amour et l’amitié qui font de nous un peuple tissé serré», annonce l’OSDL par voie de communiqué.

Cette année, Marie Michèle Desrosiers prêtera sa voix au Stradivarius du chef Alexandre de Costa et aux cordes, percussions et vents des autres membres de l’orchestre.

Alexandre de Costa dirige son orchestre non pas avec une baguette, mais plutôt directement avec son violon, en même temps qu’il joue de son instrument. Une signature peu commune. Il s’agit de la méthode de direction symphonique du «play & conduct», ou «joue et dirige». Une façon de faire rare, mais qui «était la norme au temps de Bach, de Mozart et de Strauss», nous apprend le chef via une capsule vidéo de l’OSDL. Pour lui, «c’est une façon de faire de la musique entre musiciens très directe, sans intermédiaires».

Les billets pour le concert qui débutera à 20h peuvent être achetés sur le site de l’OSDL.