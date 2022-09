120 000 $ pour les jeunes de la rue

Le 15 septembre, la 33e édition de l’Omnium de l’organisme outremontais, Mission inclusion, a rassemblé plus de 120 participants au défi de golf pour la cause de la solidarité sociale. L’événement de levée de fond qui avait lieu au Club de golf Le Mirage à Terrebonne a permis de récolter 120 000$.

Alors que l’objectif général de Mission inclusion est de «répondre aux besoins primaires des personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées de la société», les profits de la somme amassée «seront versés aux organismes communautaires œuvrant auprès des jeunes de la rue», soutient Mission par voie de communiqué. Pour Danielle Fillion, directrice des programmes du Québec pour Mission inclusion, il s’agit, pratiquement, d’une manière de s’attaquer à l’itinérance juvénile.

Marc-André Coallier, porte-parole des jeunes de la rue de Mission inclusion rappelle l’importance de la cause en soutenant que la pandémie «a influé sur la résilience des jeunes vivant en marge».

À Montréal, près d’une personne sur cinq en situation d’itinérance a moins de 30 ans. Au Canada, 40% des moins de 25 ans qui sont sans domicile fixe ont connu une période d’itinérance avant d’avoir 16 ans.