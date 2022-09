Un événement familial au bénéfice des enfants atteints du cancer à Mont-Royal

La journée Plongeons dans la course se tiendra le dimanche 2 octobre prochain à 9h, au parc Danyluk, à Ville de Mont-Royal. Organisée par le Fonds de Sarah, cette activité-bénéfice vise à répondre aux besoins des enfants traités pour un cancer à l’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

L’événement familial inclut diverses activités ludiques et compétitions sportives, dont un défi triathlon ainsi que la « Course des héros et des personnalités », à laquelle participeront des enfants hospitalisés et des personnalités locales.

Le Fonds de Sarah a été créé par Sarah Cook, qui a été hospitalisée à l’Hôpital de Montréal pour enfants en raison d’un diagnostic de cancer. Désormais à sa 21e édition, Plongeons dans la course a recueilli plus de trois millions de dollars depuis sa création. L’objectif pour l’édition du 2 octobre prochain est de recueillir 300 000 $.