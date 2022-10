Une course contre le cancer de l’ovaire à Mont-Royal

Le dimanche 16 octobre aura lieu la septième Course annuelle contre le cancer de l’ovaire des Cèdres. L’événement propose divers parcours: une course ou une marche sur 2 kilomètres ou bien une course chronométrée sur 5 ou 10 kilomètres.

Les participants à cette course contre le cancer de l’ovaire seront des patients atteints du cancer, des survivants du cancer, des membres de leur famille, des amis et du personnel hospitalier. Ils vont marcher ou courir dans le but de recueillir des fonds qui serviront à la recherche sur la lutte contre le cancer de l’ovaire.

Les bénéfices de cette course seront versés au projet DOvEEgene qui «repousse les limites du dépistage des cancers de l’ovaire et de l’endomètre, grâce à un nouveau test Pap génomique utérin, le test DOvEEgene», selon un communiqué de l’événement. Ce projet est réalisé sous la direction de la Dre Lucy Gilbert, directrice de la Division d’oncologie gynécologique du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Les diverses courses organisées par la Fondation du cancer des Cèdres trouveront leur départ au parc Danyluk, à Mont-Royal, beau temps mauvais temps.