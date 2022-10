Une consultation publique pour les résidents d’Outremont

Une démarche de consultation publique sur une modification du Règlement autorisant la transformation et l’occupation dans le but de permettre l’ajout d’usages pour le 1420, boulevard du Mont-Royal sera mise en branle par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

La demande, initiée par le promoteur Corev Inc., s’est effectuée dans le but de permettre au bâtiment d’accueillir un restaurant de 520m2 au deuxième étage et une ferme agricole urbaine de 280m2 dans un local à l’arrière du bâtiment et en partie au sous-sol. Également, le promoteur souhaite pouvoir utiliser la salle événementielle située dans la chapelle pour héberger des événements ponctuels et utiliser deux sections du sous-sol pour l’entreposage de vins et de spiritueux.

Actuellement, seul l’usage résidentiel multifamilial est autorisé à l’adresse du bâtiment.



La consultation débutera lundi 17 octobre à 19h. Elle sera diffuse en direct sur ocpm.qc.ca/1420mont-royal, sur la page Facebook de l’Office et sur YouTube (@ocpmontreal). La soirée des questions et réponses sera le lundi 31 octobre à 19h. Elle sera aussi webdiffusée et les questions pourront être posées en personne à l’OCPM (1550 rue Metcalfe 14e étage) ou par téléphone.