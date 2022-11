Des marques de luxe ouvriront boutique à Royalmount

Le mégaprojet commercial Royalmount en cours de construction à Mont-Royal accueillera des marques de luxe au printemps 2024.

Parmi ses 170 magasins et 60 restaurants, le gestionnaire de Royalmount Carbonleo a confirmé l’ouverture des premières boutiques de luxe sur le terrain à l’intersection des autoroutes 15 et 40.

Les marques Louis Vuitton, Gucci, et Maje installeront leur toute première boutique dans la province à Royalmount. La marque RH d’ameublement haut de gamme fera aussi son entrée sur le marché québécois avec une galerie de 46,500 pieds carrés. Tiffany & Co ouvrira son plus grand magasin à Montréal, et l’ouverture d’une boutique Sandro a aussi été confirmée.

Dans un communiqué, le PDG de la firme Carbonleo, Andrew Lutfy, estime que«pouvoir annoncer que certaines des plus grandes marques mondiales ouvriront un magasin phare à Royalmount témoigne de la qualité du projet et de sa capacité à répondre à une demande bien présente pour ce type d’expérience de la part du marché québécois.»

Avec un budget de 7 milliards de dollars, la firme Carbonleo prévoit un complexe de commerces de 824 000 pi2 sur deux étages. «Le quartier abritera également un parc linéaire de 3 km appelé Le Champ Libre ainsi qu’une piazza extérieure », dévoile le communiqué de presse. Le complexe comprendra aussi plusieurs hôtels, un cinéma, des espaces publics végétalisés, un complexe aquatique, et une façon de se rendre à la station de métro De la Savane sur la ligne orange.

Pas de logements

À la demande de la Ville de Montréal, le projet Royalmount prévoyait également de construire 3250 condos de luxe dans des tours d’une cinquantaine d’étages recouvertes de végétation. Cependant, le zonage du secteur industriel situé à Ville Mont-Royal ne permettait pas d’y construire des logements.

Aucune décision n’avait été prise pendant plusieurs années sur la demande de changement de zonage. Le conseil municipal a refusé de procéder à un changement de zonage en 2021, lorsque le maire de Ville-Mont-Royal Peter Malouf est entré en poste. «Ça redevient un projet tel qu’il l’avait été au départ, avec des commerces», explique le chargé de communications de Ville-Mont-Royal, Alain Côté.

Le pôle civique qui devait comprendre une école, une bibliothèque et un centre communautaire pour les nouveaux résidents du quartier ne verront pas le jour.

Le centre commercial doit être inauguré en août 2023, un an plus tard que prévu dû à l’arrêt des travaux durant la pandémie.