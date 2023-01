Réintégration d’un citoyen d’Outremont après une exclusion discriminatoire

Une motion sera déposée pour réintégrer le citoyen et ex-candidat à la mairie, Alexandre Lussier, au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement. Ce dernier avait été écarté de manière «discriminatoire» par l’ex-maire de l’Arrondissement, Philipe Tomlinson, selon les conclusions d’un jugement du Tribunal des droits de la personne déposé en mars 2022.

Rappelons qu’Alexandre Lussier s’était présenté aux élections municipales en 2017 comme candidat indépendant alors qu’il siégeait sur le CCU d’Outremont depuis 2014. L’ex-candidat s’est fait écarter du CCU suite à sa défaite aux mains de Philipe Tomlinson de Projet Montréal, bien qu’il ait cumulé environ 20% des voix.

«Je suis fier aujourd’hui de réparer cette erreur et l’injustice du passé. Avoir des citoyens et citoyennes qui veulent s’impliquer pour leur quartier, c’est le plus beau des cadeaux. L’arrondissement doit ouvrir sa porte aux résidents et résidentes et non pas la fermer pour des questions d’orientation politique», a déclaré le maire d’Outremont, Laurent Desbois.

La motion sera déposée par Ensemble Montréal à Outremont au conseil d’arrondissement le 7 février prochain et visera à modifier la règlementation sur la constitution du CCU pour que ce dernier intègre deux membres non professionnels résidents à l’avenir. Celle-ci demande également d’offrir à l’ex-candidat une réintégration à son poste comme membre résident au CCU d’Outremont en guise de réparation.

Au moment d’écrire ces lignes, Métro est toujours en attente d’une réaction du cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.