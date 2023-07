Voici combien coûte une vie de luxe dans Outremont

Métro a sondé quatre Montréalais.es pour savoir quel serait leur style de vie de rêve. Quel est leur quartier de prédilection? Quel type d’habitation leur plairait le plus? Qu’est-ce qui ferait leur bonheur en matière d’activités, de services et de soins personnels? On a ensuite demandé l’aide de Hardbacon pour déterminer combien leur style de vie idéal coûterait dans la vraie vie.

Ici, nous évaluons le coût du style de vie idéal de Marianne Plaisance, Youtubeuse, créatrice de contenus et animatrice, qui aimerait vivre à Outremont. Reconnue pour ses goûts et projets qui sortent de l’ordinaire, son style de vie idéal va en ce sens! À 31 ans, la Montréalaise qui habite un condo avec son conjoint rêverait d’habiter un manoir d’Outremont décoré d’art et d’objets design, de voyager plusieurs fois par année et d’adopter… une baleine.

Combien ça coûte, tout ça?

Le style de vie de rêve de Marianne dépasserait le 1 000 000 $ par an (net), après les dépenses initiales pour acheter ses propriétés.

Un manoir et des résidences secondaires

Une impressionnante maison qui correspond à ses critères a été trouvée pour elle sur l’avenue McCulloch, dans Outremont, pour la somme de 5 950 000 $. Le terrain fait plus de 16 000 pieds carrés et inclut une piscine creusée et un étang. L’hypothèque mensuelle pour la demeure est de 27 684 $, avec des droits de mutation de 191 128 $ et des taxes annuelles de 32 906 $. Pour meubler les 16 pièces de manière design et artistique, on prévoit un budget de 100 000 $.

Marianne désirerait avoir une maison secondaire éloignée de la ville. Une maison située à Mont-Tremblant a été choisie pour elle, au coût de 1 975 000 $. Le versement mensuel pour cette demeure serait de 9189 $, la taxe de bienvenue de 39 433 $ et les taxes annuelles, elles, de 7608 $.

Et ça ne s’arrête pas là pour ses propriétés! La créatrice de contenu voudrait un appartement à Paris et un autre à New York, parce que… pourquoi pas? On évalue le tout à 1 000 000 $US pour son pied-à-terre new-yorkais, et à 600 000 euros pour son pied-à-terre parisien. En dollars canadiens, ces deux apparts lui coûteraient près de 2 200 000 $, soit 35 529 $ par mois. Des frais pour les meubles et des frais de clôture pour l’acquisition sont aussi prévus.

L’entretien ménager pour les quatre propriétés coûterait plus de 10 000 $, considérant que le ménage serait fait une fois par semaine dans sa résidence principale, deux fois par mois au chalet et une fois par mois dans les appartements.

Un chien et une baleine

Marianne aimerait acheter un grand danois comme animal de compagnie, ainsi qu’adopter une baleine (qui resterait, évidemment, dans son habitat naturel). L’adoption de cette dernière coûterait 555 $, et pour le chien et ses accessoires, 3000 $ est prévu pour son adoption, plus un autre 3000 $ par année, environ, pour ses besoins.

Pas de voiture

Un budget de taxi/Uber est aussi alloué pour ses déplacements, puisque c’est ainsi qu’elle préférerait se déplacer. Celui-ci s’élève à 10 220 $ par an, soit environ 28 $ par jour.

Plusieurs voyages par année

Marianne ferait idéalement trois voyages de ski par hiver, un voyage dans un resort de luxe par année, un voyage d’exploration par année et visiterait New York et Paris plusieurs fois par année.

Une somme de 4500 $ doit être prévue dans son budget pour l’achat de billets d’avion afin qu’elle visite ses deux villes fétiches trois fois par année chacune. Pour une semaine dans le resort de luxe, on parle d’environ 18 585 $ pour une semaine. Les dépenses liées à ses voyages de ski s’élèveraient à environ 10 000 $, et celles pour son voyage d’exploration, à 6000 $.

Laser, massages et glam

L’animatrice de 31 ans aime prendre soin d’elle. Elle aurait recours à des soins du visage une fois par mois, à un massage par semaine, à une visite d’une coiffeuse à domicile aux trois mois et à l’épilation au laser. Elle s’achèterait également des vêtements de designer et engagerait une équipe glam pour des événements quelques fois par année. Le tout est estimé à environ 22 500 $ par an, en plus de visites chez le psychologue deux fois par mois, ce qui coûterait 3000 $ par année.

Recevoir en grand

La youtubeuse voudrait pouvoir recevoir en grand quelques fois par année. Une somme de 8000 $ est prévue à cet effet; celle-ci lui permettrait de recevoir une dizaine de convives par événement en mode tout inclus.

