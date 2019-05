Élections 2019: le candidat libéral dans la Pointe-de-l’île dévoilé

Jonathan Plamondon, un médiateur en relations de travail pour le gouvernement fédéral et chargé de cours à HEC Montréal, défendra les couleurs du Parti Libéral du Canada lors de l’élection fédérale d’octobre 2019.

Le candidat a été président du groupe Force jeunesse, un organisme oeuvrant à la défense et à l’amélioration des conditions de travail des jeunes. Il a également présidé Les communes, un organisme voué à la promotion du dialogue entre les nations et peuples canadiens.

« J’ai choisi le Parti Libéral parce qu’il essaie de rassembler le plus largement possible, pour une société plus juste et plus durable, et veut concrètement combattre les inégalités sociales et le réchauffement de la planète », affirme M. Plamondon.

Le jeune candidat compte sur le travail de terrain pour faire face à deux adversaires plus connus que lui, soient le candidat conservateur Robert Coutu, actuel maire de Montréal-Est, et le député bloquiste sortant Mario Beaulieu.

Il brigue le siège de député afin de contribuer à la relance du secteur, auquel il est très attaché, explique-t-il, y ayant passé une partie de sa jeunesse. Les enjeux liés à la santé, la précarité des locataires et la contamination des sols le touchent particulièrement.