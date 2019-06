Agenda communautaire du 16 juin 2019

L’agenda est offert gracieusement aux organisations à but non lucratif de Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles. Pour y figurer, veuillez envoyer un texte d’un maximum de 75 mots avant le mercredi 15h pour la parution du mardi suivant à agamache@metromedia.ca.

BBQ annuel du député Mario Beaulieu, le 16 juin

Dimanche 16 juin prochain, dès 11 h, le député Mario Beaulieu accueillera les familles et les citoyens de la Pointe-de-l’Île à son BBQ traditionnel, un événement gratuit. Ce repas champêtre se tiendra dans le parc de l’Hôtel-de-Ville (11370, Notre-Dame Est, Montréal-Est). Au programme : grillades, gonflables géants, musique, animation, surprises glacées. Plus encore! La fête des Pères sera soulignée en dégustant d’immenses gâteaux. Le BBQ se tiendra beau temps, mauvais temps, le parc étant équipé d’une tente chapiteau.

Film en plein air « 16 ans et Patriote » le 7 juillet

Les Artistes Point’Arts invite toute la population à assister gratuitement à la première du court-Métrage « 16 ans et Patriote », racontant l’histoire d’un patriote pointelier, et diffusé lors du Festival Marc-Campbell. Le 7 juillet, de 13h à 16h, au parc Marcel- Léger, 14678 Notre-Dame. Il y aura toutes sortes d’activités et de jeux, une exposition d’oeuvres d’arts, d’artisanat et de livres, la troupe les Danseux enseignera la danse canadienne. Pour plus de détails: https://www.facebook.com/events/839690926410669/

L’hôpital Maisonneuve-Rosemont cherche bénévoles

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Séances d’informations : Mercredi 29 mai (13h30 à 15h00) ou Mardi 4 juin (13h30 à 15h00). Inscription à l’avance obligatoire. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou au 514 252-3865, # option 1

Aidez l’organisme « Je Réussis » à remporter 10,000$

Le Grand Défi Caritatif Canadien se tient du 1er au 30 juin. Pour chaque dollar donné à Je Réussis, nous courrons la chance de remporter le grand prix de 10 000$ pour financer nos activités. Je Réussis travaille annuellement auprès de 500 jeunes de Montréal-Est et Pointe-Aux-Trembles afin d’appuyer leur persévérance scolaire. Pour faire un don, allez sur la page https://www.canadahelps.org/fr/gcgc/81851 et surveillez la page FB pour plus les détails http://www.facebook.com/jereussis

Atelier « Des dettes ? Des solutions! »

Le mardi 18 juin de 9h30 à 12h, le mercredi 3 juillet de 18h30 à 21h et le mercredi 24 juillet de 9h30 à 12h. Vous avez des dettes ? Vous commencez à avoir du retard dans vos paiements? Venez participer à un atelier de solutions aux dettes pour vous permettre de reprendre en main votre situation financière, de connaître vos droits, vos recours et de trouver des solutions adaptées. Gratuit. Inscription obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca. Où? ACEF de l’Est, au 5955 rue de Marseille (Métro Cadillac)

À la recherche d’articles pour notre bazar

Le Service des bénévoles de l’installation Maisonneuve-Rosemont est à la recherche d’articles dont vous désirez vous départir : bibelots, bijoux, jouets, accessoires de cuisine, etc. (svp, pas de vêtements, sauf si en très bon état) pour notre bazar de septembre prochain. Pour livraison : Pavillon Rosemont, 5689, boul. Rosemont, 1er étage, Aile A, (du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00, fermé de 12h00 à 13h00). Pour info : benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou au (514) 252-3865 #4. Les profits provenant de la vente serviront au développement des projets du Service des bénévoles

Hockey libre au Centre récréatif Édouard-Rivest

Hockey libre au CRÉR, 11111 Rue Notre-Dame Est, gratuit avec carte de membre. Non-membre : 2$ par enfant, 3.50$ par adulte. Adultes : mardi et jeudi, 10h30 à 12h, et jeudi 18h30 à 20h; 9 ans et plus : mardi et mercredi 18h à 19h; Parents et enfants (3 à 8 ans) : lundi, de 16h30 à 17h30. Horaire valide jusqu’au 30 juillet. Pour plus d’information : crer.me ou 514 905-2105;

Atelier « Trucs et astuces pour un budget équilibré »

Le mardi 9 juillet de 9h30 à 12h. S’adresse à toute personne souhaitant optimiser son budget par la connaissance de trucs et d’astuces pour économiser sur l’ensemble des postes budgétaires. Cet atelier vous permettra aussi d’obtenir quelques outils budgétaires. Gratuit. Inscription obligatoire au 514 257-6622 poste 0 ou accueil@acefest.ca Où : ACEF de l’Est, 5955, rue de Marseille (Métro Cadillac).

À la recherche d’un emploi?

PME MTL Est-de-l’Île tient gratuitement, tous les jeudis à 10 h, une séance pour vous aider dans vos recherche d’emploi et vous présenter les entreprises qui embauchent actuellement. Service offert aux résidents de l’Est de Montréal et qui s’adresse aux personnes sans revenu, prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. Les rencontres ont lieu au 7305, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 200. Inscription : 514 494-2606, poste 228 // pmemtl.com/est.

La Mission de Paix sur le fleuve Saint-Laurent 2019

Depuis 12 ans, nous proposons cette activité familiale, éducative, sportive et culturelle, aux personnes qui désirent en connaître plus sur les Premières Nations. La Mission de Paix 2019 est un périple de 6 jours qui nous amènera de Montréal à Odanak. C’est, aussi, une occasion rare de voir le Fleuve Saint-Laurent. Du 2 au 7 juillet 2019, 44 personnes rameront en rabaskas et en canots. Il reste des places dans les rabaskas. Le départ aura lieu du Parc-Marcel-Léger. Contacte-nous www.drapeaudelafamille.org

Période d’inscription à Un Mondalire pour la session de septembre

Un Mondalire est là pour t’aider à rafraîchir tes connaissances scolaires et améliorer tes chances de réussite aux tests de développement général (TDG) et aux tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS). Appelle-nous dès maintenant pour t’inscrire ou pour plus d’informations. 514 640-9228 C’est gratuit !

Badminton Récréatif à Roussin

Venez jouer au badminton en bonne compagnie avec les Volants d’Or. Une équipe de bénévoles et 6 terrains sont disponibles. Le jeu en double est obligatoire. Les équipes sont formées sur place. Raquette et tenue sportive requises. Minimum d’expérience requis. Les mardis et vendredis de 11h à 15h au Centre Roussin, 12 125, Notre-Dame. Gratuit avec la carte des ainés (50 ans et +) Carte des ainés 50$ par année. Un premier essai est gratuit. Info : 514 645-4519, volantsdor@hotmail.com

Chauffeurs bénévoles recherchés

L’Association Bénévole Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est œuvre depuis 40 ans dans le secteur en offrant du transport accompagnement auprès des ainés demeurant à domicile. Nous avons un besoin urgent de bénévoles afin de pouvoir offrir ce transport aux ainés du secteur. Vous avez du temps à donner afin d’aider des ainés? Votre implication améliorera la qualité de vie de ses ainés! Faites la différence en nous téléphonant, au 514-645-1264

Groupe de soutien : anxiété

G.E.M.E. offre des groupes de soutien pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles au 13 926 rue Notre-Dame Est, salle 73, les mercredis de 19h30 à 21h30. Pour information : 450-332-4463 ou www.groupegeme.com