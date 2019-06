Pointe-aux-Trembles replonge à l’époque des régates

Les Pointelliers sont invités à remonter dans le temps avec l’exposition «Allons aux régates de la Pointe-aux-Trembles», présentée à la Maison de la culture tout l’été en collaboration avec l’Atelier d’histoire de Pointe-aux-Trembles (AHPAT).

Membre actif de l’AHPAT depuis trois ans, Pierre Lebeuf a monté cette exposition à la suite du don de la collection de Richard Lafond, qui a organisé des courses de bateaux à PAT de 1958 à 1971. Cédée à l’organisme il y a environ un an et demi, la collection comprend des centaines de photos, découpures de journaux et objets documentant les 14 régates de PAT.

«Ça nous replonge dans Pointe-aux-Trembles des années 1960, avec les défilés dans les rues, les duchesses et les majorettes.» — Pierre Lebeuf, administrateur à l’AHPAT

En plus d’avoir jadis fait ses études en histoire, Pierre Lebeuf entretient un intérêt pour les régates, parce qu’il est natif de la ville de Valleyfield, qui en organise depuis bientôt 90 ans. «Quand j’ai pris connaissance de cette collection-là, je suis tombé à terre», dit-il, surpris d’apprendre que PAT avait aussi son histoire de courses navales.

Bateau de course

Lors du lancement de l’exposition samedi prochain, un hydroplane sera accosté pendant quelques heures dans le fleuve Saint-Laurent, en face de la Maison de la culture, de l’autre côté du parc Clémentine-De la Rousselière. Les participants pourront voir ce bateau de course moderne et constater l’évolution entre celui-ci et un modèle réduit d’époque qui fait partie de l’exposition.

Journaliste à la retraite, Pierre Lebeuf ne s’attendait pas à avoir autant de travail pour monter cette exposition. Il a classé les nombreux éléments de la collection pour en ressortir les photos les plus représentatives de l’époque, de même que certains objets, comme le trophée qui était remis au pilote qui avait fait la meilleure performance.

À travers cette exposition, les Pointelliers pourront admirer l’effervescence du quartier lors de ces événements. Les textes rédigés par M. Lebeuf présentent l’esprit de fête qui entourait les régates, avec les manèges, danses, feux d’artifice et autres activités qui étaient organisés pour l’occasion.

Lancement le 15 juin à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, 14001 rue Notre-Dame. Jusqu’au premier septembre, entrée libre.

Pour plus d’infos

514 872-2240

accesculture.com