Agenda communautaire du 12 juillet

Vente de garage d’Action Secours Vie d’Espoir le 20 juillet

Vente de garage au profit de l’organisme Action Secours Vie d’Espoir, samedi le 20 juillet de 9h à 15h, au 35 rue Marien à Montréal-Est. En cas de pluie, l’événement sera remis à une date ultérieure.

Marché aux puces de l’AHMPAT le 10 août

Super marche aux puces 10 août 2019 (remis au 11 en cas de pluie). Organisé par l’Association du hockey mineur de P-A-T autour du terrain de soccer de l’école Daniel-Johnson . Location de table 25$. Prix de présence, hot-dog et blé d’inde. Vous avez des objets à vendre, aidez- nous a vous aider en encourageant le hockey mineur.

Atelier « Des dettes ? Des solutions! »

Le mercredi 24 juillet de 9h30 à 12h. Vous avez des dettes ? Vous commencez à avoir du retard dans vos paiements? Venez participer à un atelier de solutions aux dettes pour vous permettre de reprendre en main votre situation financière, de connaître vos droits, vos recours et de trouver des solutions adaptées. Gratuit. Inscription obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca. Où? ACEF de l’Est, au 5955 rue de Marseille (Métro Cadillac)

Cours de bridge à Roussin

Le centre Roussin offre des cours de bridge pour débutants à compter du mardi 10 septembre 2019. Le cours est au coût de $100.00 pour 12 semaines. Pour information, Nicole 514-645-6779

À la recherche d’articles pour notre bazar

Le Service des bénévoles de l’installation Maisonneuve-Rosemont est à la recherche d’articles dont vous désirez vous départir : bibelots, bijoux, jouets, accessoires de cuisine, etc. (svp, pas de vêtements, sauf si en très bon état) pour notre bazar de septembre prochain. Pour livraison : Pavillon Rosemont, 5689, boul. Rosemont, 1er étage, Aile A, (du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00, fermé de 12h00 à 13h00). Pour info : benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou au (514) 252-3865 #4. Les profits provenant de la vente serviront au développement des projets du Service des bénévoles

Hockey libre au Centre récréatif Édouard-Rivest

Hockey libre au CRÉR, 11111 Rue Notre-Dame Est, gratuit avec carte de membre. Non-membre : 2$ par enfant, 3.50$ par adulte. Adultes : mardi et jeudi, 10h30 à 12h, et jeudi 18h30 à 20h; 9 ans et plus : mardi et mercredi 18h à 19h; Parents et enfants (3 à 8 ans) : lundi, de 16h30 à 17h30. Horaire valide jusqu’au 30 juillet. Pour plus d’information : crer.me ou 514 905-2105;

À la recherche d’un emploi?

PME MTL Est-de-l’Île tient gratuitement, tous les jeudis à 10 h, une séance pour vous aider dans vos recherche d’emploi et vous présenter les entreprises qui embauchent actuellement. Service offert aux résidents de l’Est de Montréal et qui s’adresse aux personnes sans revenu, prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. Les rencontres ont lieu au 7305, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 200. Inscription : 514 494-2606, poste 228 // pmemtl.com/est.

Chauffeurs bénévoles recherchés

L’Association Bénévole Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est œuvre depuis 40 ans dans le secteur en offrant du transport accompagnement auprès des ainés demeurant à domicile. Nous avons un besoin urgent de bénévoles afin de pouvoir offrir ce transport aux ainés du secteur. Vous avez du temps à donner afin d’aider des ainés? Votre implication améliorera la qualité de vie de ses ainés! Faites la différence en nous téléphonant, au 514-645-1264

Groupe de soutien : anxiété

G.E.M.E. offre des groupes de soutien pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Participez à nos rencontres hebdomadaires au CLSC de Pointe-aux-Trembles au 13 926 rue Notre-Dame Est, salle 73, les mercredis de 19h30 à 21h30. Pour information : 450-332-4463 ou www.groupegeme.com

Formation pour obtenir préalables en vue d’un DEP

Tu veux faire un DEP ? Viens suivre notre formation afin d’obtenir tes préalables. Un Mondalire est là pour t’aider à rafraîchir tes connaissances et améliorer tes chances de réussite aux tests de développement général (TDG) et aux tests d’équivalence de niveau de scolarité (TENS). La prochaine session commence le 25 mars. Appelle-nous dès maintenant pour t’inscrire ou pour plus d’informations. C’est gratuit !! 514 640-9228