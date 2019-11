Trente-cinq ans de fidélité au centre Edouard-Rivet

À bientôt 89 ans, Raymond Laforge est l’un des plus fidèles membres du centre récréatif Edouard-Rivet à Montréal-Est. Depuis 35 ans, il ne loupe sous aucun prétexte les inscriptions pour ses activités favorites. Il a même reçu des mains des dirigeants du centre une plaque pour le remercier de sa fidélité.

« Si je suis si fidèle au centre récréatif ? C’est parce que j’ai de bons amis, on est un bon groupe et on a de bons profs », explique Raymond Laforge, résident de Pointe-aux-Trembles. Trois fois par semaine, douze mois sur douze, il prend son auto pour se rendre au centre récréatif Edouard-Rivet (CRÉR). Le tout pour s’adonner à sa passion : le sport. « C’est mon secret de longévité », confie Raymond.

« Un modèle de détermination et de persévérance »

À presque 89 ans, rien ne l’arrête, pas même le « body design », une discipline qui allie musculation et étirements sur une musique endiablée. « J’ai fait longtemps du jogging, des marathons », se souvient le plus fidèle usager du CRÉR. « Le sport, c’est la santé, et c’est la plus belle richesse que l’on peut avoir. »

Pour le remercier sa fidélité, le 13 novembre, le CRÉR a remis à Raymond une plaque sur laquelle on peut lire « en reconnaissance de 35 ans d’activités et d’assiduité, vous êtes un modèle de détermination et de persévérance pour tous ». « Je ne m’y attendais pas, j’ai eu les larmes aux yeux », explique Raymond, encore ému.

Le presque nonagénaire l’assure : « Je ne ralentirai pas ! Et je m’en viens pour une nouvelle inscription ! »

À noter : les inscriptions au CRÉR se déroulent les 27 et 28 novembre dès 9h.