Passage à la maternelle : des outils pointeliers pour faciliter la transition

Les inscriptions à la maternelle approchent. L’Initiative 1,2,3 Go ! Pointe de l’Île, dédiée à la petite enfance, a mis en place plusieurs solutions pour que la transition vers la maternelle se fasse en douceur. Car cette séparation n’est pas facile pour les enfants et leurs parents.

«L’année passée, quand mon enfant est entré à la maternelle, j’aurais vraiment voulu que ces outils existent», pense Isabelle Renaud, une maman pointelière. Ces outils, ce sont ceux pensés par 1, 2, 3 Go !. Des livrets qui recensent en images toutes les écoles de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est et un sac à dos renfermant des jeux et des livres en lien avec la maternelle.

Ces derniers sont empruntables aux bibliothèques pointelières et montréalestoises. Les livrets des écoles sont disponibles sur le site internet du Carrefour des Pitchous et seront distribués à chaque inscription. À l’intérieur, des photos des classes de maternelle et des lieux communs «pour qu’ils découvrent, avant la rentrée, leur école», précise Valérie Plouffe, agente de mobilisation d’1, 2, 3 Go ! Pointe de l’Île.

L’élaboration de cette trousse informative et des livrets a été financée par Avenir d’enfant, la CSPI et Réseau réussite Montréal.

« Favoriser la réussite scolaire »

«Quand ma fille est entrée à la maternelle, c’était plus moi qui étais stressée. Je me demandais comment elle allait s’intégrer, si elle allait aimer l’école… C’est vrai que si j’avais eu quelques outils, j’aurais pu prendre confiance et la transmettre à mon enfant», explique Isabelle Renaud.

Un argument que partage Sarahy Mosquera, agente de transition de la petite enfance à la maternelle, mandatée par la corporation Mainbourg. «Faciliter cette transition favorise la réussite scolaire des enfants. En plus de les préparer à l’école primaire. C’est important pour leur avenir, pour leur éducation», explique-t-elle. Pour elle, il est important d’outiller les parents afin de faire face à cette rupture de la routine de l’enfant, «en CPE ou à la maison», vers l’école.

Tout sur les inscriptions

Du 20 au 24 janvier de 9h à 11h et de 13h à 15h dans les écoles. Le 21 janvier, en soirée seulement de 18h à 20h. Plus d’infos sur www3.cspi.qc.ca

1, 2, 3 Go ! reste optimiste quant à son futur

Aux dernières nouvelles, 1, 2, 3 Go ! devait fermer ses portes en décembre 2020 face à l’arrêt de la subvention d’Avenir d’enfant. Nathalie Otis, la directrice de l’instance dédiée à la petite enfance garde un peu d’espoir. «On espère une bonne nouvelle. La DRSP est en train de faire une étude d’impact sur Montréal si les instances de concertation comme 1, 2, 3 Go ! venaient à fermer.» Elle ajoute que «de gros joueurs prennent conscience de notre importance comme Réseau réussite Montréal et Horizon 05.» Leur sort sera connu «en mars, à l’annonce du budget du gouvernement provincial».