COVID-19 : fermetures en série dans RDP-PAT et Montréal-Est

Pour prévenir de toute propagation du coronavirus COVID-19, plusieurs établissements publics dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles et dans la ville de Montréal-Est seront fermées pour plusieurs jours.

François Legault, premier ministre du Québec, a demandé, jeudi, à ce que tous les évènements non-nécessaires et tous les activités intérieures rassemblant 250 personnes et plus soient annulés. La Ville de Montréal a emboité le pas et a ordonné la fermeture de plusieurs bâtiments municipaux.

Le gouvernement Legault a également annoncé, vendredi en fin de matinée, la fermeture des écoles, cégeps et universités pour une durée de deux semaines.

Ainsi, les établissements des commissions scolaires de la Pointe-de-l’Île, English Montréal, le Cégep Marie-Victorin ainsi que les écoles privées comme l’Académie Louis-Pasteur seront fermés jusqu’au 5 avril.

«Je comprends que ça va avoir des impacts importants et des perturbations pour beaucoup de parents, a dit François Legault, en conférence de presse. Mais c’est une mesure qu’on doit prendre, parce qu’on a la responsabilité de le faire. On a un défi, au cours des deux prochaines semaines, de s’assurer qu’il y ait le moins de propagation possible.»

Des services de garde spéciaux seront par ailleurs mis sur place pour les parents qui travaillent dans le réseau de la santé et «certains services essentiels», dont les autorités policières. «Je fais appel à la solidarité des Québécois et aussi des employeurs», a dit le premier ministre.

À Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

Sont ainsi fermés dès aujourd’hui et ce jusqu’à nouvel ordre :

Les bibliothèques de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles, la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, le centre communautaire de Rivière-des-Prairies, la partie utilisée par l’arrondissement du centre communautaire le Mainbourg, les arénas René-Masson, Rodrigue-Gilbert, le centre communautaire de Rivière-des-Prairies, le centre aquatique de Rivière-des-Prairies, le centre communautaire Roussin et le centre culturel et sportif Saint-Jean-Vianney.

De fait, toutes les activités dans les bibliothèques, les spectacles, les consultations publiques et tous les événements publics et sportifs susceptibles de rassembler plus de 250 personnes sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

À noter cependant que le bureau accès Montréal (BAM) et le bureau des permis demeurent ouverts pour les citoyens.

L’Équipe RDP a annulé la tenue de plusieurs activités : le tournoi de mini-basket prévu les 14 et 15 mars à l’école secondaire Jean-Grou et à l’école Notre-Dame-de-Fatima; l’exposition de photos du 19 avril au Centre récréatif de RDP; la compétition de karaté du 19 avril à l’école secondaire Jean-Grou; ainsi que la compétition d’athlétisme du 19 avril également prévue à l’école secondaire Jean-Grou.

La salle Désilet ferme ses portes et reporte ses spectacles. Sont concernés ceux de François Bellefeuille, prévu le 14 mars, reporté au 25 septembre 2020; Julien Lacroix (26 mars). Les grands explorateurs qui était prévu le jeudi 12 mars est aussi annulé.

Toutes les messes du samedi soir, du dimanche et les célébrations dominicales de la parole sont annulées, a fait savoir l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. Les églises demeurent accessibles pour les plus petits rassemblements et pour les visites personnelles.

À Montréal-Est

La municipalité a décidé de suivre les directives du centre de coordination des mesures d’urgence de l’agglomération de Montréal. Le centre récréatif Édouard-Rivet et la bibliothèque Micheline-Gagnon sont fermés jusqu’à nouvel ordre à partir de ce vendredi 13 mars.

Ainsi, toutes les activités qui devaient s’y dérouler sont annulées, cela touche particulièrement le tournoi MAHG de la fin de semaine. Les services de la mairie ne seront pas affectés.

Santé et Services sociaux

Le réseau de la Santé et des Services sociaux est lui aussi affecté dans l’Est métropolitain.

Les visites aux résidents et aux patients sont suspendus dans les différents CHSLD et hôpitaux .