Depuis le 15 mars, les salles de sport sont fermées sur ordre du gouvernement du Québec pour limiter la propagation de la COVID-19, difficile donc de garder une activité physique. Tant pour les accros du sport, les personnes confinées volontairement que celles qui font du télétravail, garder la forme est plus que nécessaire pour le physique et pour le moral.

Deux entraîneurs sportifs donnent leurs recommandations et conseillent des exercices faciles à faire à la maison.

«C’est certain que d’être confiné, avoir moins de contact social peut avoir un impact sur le moral, un peu comme les personnes en prison», souligne Pascal Brabant. Cet entraîneur montréalais pour les élites de la boxe est également un ancien infirmier et un ex-militaire des Forces armées canadiennes dans le domaine médical. Il ajoute que l’exercice physique «est le meilleur remède pour la sécrétion des endorphines [l’hormone du bonheur] qui va contrer la dépression et garder l’esprit occupé ».

De son côté, Samuel Gordinne, kinésiologue, abonde en ce sens et ajoute : «Il est démontré que l’activité donne un « boost » au système immunitaire dans le cadre d’une activité modérée». Il précise tout de même qu’il «ne peut pas se prononcer dans le cas de la COVID-19».

Pascal Brabant appuie ses propos sur une étude de chercheurs américains en kinésiologie, immunologie et comportement. «L’activité physique a des effets sur la prévention des infections dans le cadre d’une activité modérée», explique-t-il.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, «l’activité physique joue un rôle important dans le maintien de la santé, du bien-être et de la qualité de vie. Les personnes qui pratiquent de l’activité physique améliorent leur santé tout en augmentant leur espérance de vie».

Le sport aurait des effets sur la prévention des maladies chroniques comme le cancer, le diabète de type 2 et les maladies du cœur, d’améliorer l’attention, la concentration et les autres fonctions du cerveau. Mais c’est aussi une manière de maintenir une bonne santé mentale, d’améliorer le sommeil, de diminuer le stress et le tabagisme. Le ministère préconise 60 minutes d’activité pour les 5-17 ans chaque jour et au moins 150 minutes par semaine pour les 18 ans et plus.

Alors, on s’y met ?

Pascal Brabant et Samuel Gordinne conseillent de commencer par 30 minutes d’activité par jour. On se laisse une à deux heures de calme avant de se coucher, précise M. Gordinne.

«On peut utiliser les choses que l’on a chez soi, comme des boîtes de haricots ou des bouteilles d’eau à soulever en plusieurs séries de 10», conseille M. Gordinne. Ce qu’il préconise est un enchaînement d’exercices : «Des push-up, des abdos, des squats, on peut y aller progressivement», en augmentant le nombre de séries. Il recommande aussi de faire de la marche rapide ou non à l’extérieur, pour faire augmenter le rythme cardiaque, cela dans des endroits peu peuplés.

Brabant, conseille aussi des exercices très simples, «se lever 10 fois de sa chaise sans les mains ou s’asseoir en tailleur et se relever sans les mains, plusieurs fois». Ou encore se mettre dos au mur, comme assis sur une chaise pendant 30 à 60 secondes. D’ailleurs, il a mis en ligne un document renfermant plusieurs exercices que l’on peut retrouver ici.

Aux personnes en télétravail, assis devant l’ordinateur, Samuel Gordinne suggère de s’étirer. En position assise, incliner le buste sur le côté, le bras en l’air afin «d’étirer les muscles lombaires». Pour étirer ses jambes, mettre un pied en avant, l’autre en arrière et se pencher en avant, «afin d’ éviter le raccourcissement du psoas, muscle dans la cuisse au niveau de l’aine, ce qui peut provoquer des douleurs aux genoux et aux hanches ».

Attention cependant de bien «adapter ses efforts à sa condition physique et à son historique sportif», prévient Pascal Brabant.

De nombreux entraîneurs sportifs proposent des vidéos gratuitement, sur YouTube notamment. On peut aussi trouver des exercices de yoga.