Augmentation des crimes violents à Pointe-aux-Trembles

Pointe-aux-Trembles a connu une forte augmentation de crimes violents en 2019, selon le dernier rapport annuel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Entre 2018 et 2019, le nombre total de crimes répertoriés par le Poste de quartier (PDQ) 49 a augmenté de 16,7%.

Avec 5 homicides en 2019, Pointe-aux-Trembles est le secteur qui en répertorie le plus sur l’ensemble de l’île de Montréal. Cette statistique s’explique notamment par le triple meurtre survenu dans le secteur en décembre dernier.

Par ailleurs, les voies de fait ont augmenté de 11%. Les vols qualifiés, ainsi que les tentatives de meurtre, ont pour leur part légèrement augmenté.

«Préoccupée» par cette hausse de criminalité, la mairesse d’arrondissement RDP-PAT Caroline Bourgeois soulève que l’ensemble de l’île de Montréal doit composer avec une augmentation des activités de gangs criminalisées.

Malgré tout, Mme Bourgeois tient à souligner que le quartier de Pointe-aux-Trembles, où elle a grandi et vit encore, «est toujours sécuritaire».

La mairesse rappelle notamment que le SPVM a récemment déployé des agents pour des opérations de visibilité afin de rassurer les citoyens, et que «des effectifs sont présents sur le terrain.»

Forte augmentation des agressions sexuelles

L’augmentation des agressions sexuelles à PAT a par ailleurs fait un bond de 142% entre 2018 et 2019.

Notons que sur l’ensemble des PDQ de Montréal, cette augmentation se chiffre seulement à 4,2%.

Avec 121 cas en 2019, Pointe-aux-Trembles se situe au deuxième rang ex aequo sur les 33 centres opérationnels de l’île de Montréal ayant dénombré le plus d’agressions à caractère sexuel.

«Des données comme ça frappent. Ça fait partie des questions que j’ai abordées avec les commandants. C’est très, très, très préoccupant.», mentionne Caroline Bourgeois.

La mairesse souligne que des projets pour donner des ressources aux jeunes, aux femmes, et aux hommes sont déjà en marche dans le milieu communautaire, notamment via l’organisme Prévention Pointe-de-l’ile et le Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles.

Une réalité observée sur le terrain

Pour Johanne Daigle, directrice de l’organisme Prévention Pointe-de-l’Île, l’augmentation des actes criminels soulignés dans le rapport concorde avec la réalité observée par l’organisme sur le terrain récemment.

À son avis, la délinquance et la consommation de drogues ont augmenté au cours des derniers mois, tant chez les jeunes que chez les moins jeunes.

«On a été moins sur le terrain à cause de la COVID. On a repris les activités, mais on n’est pas en lien de la même façon que d’habitude. Il y a eu une dégradation du climat social à certains endroits», explique Mme Daigle.

Pour Mme Daigle, la situation pourrait se dégrader compte tenu du manque de structure qui a accompagné la COVID, que ce soit par l’arrêt de cours, de travail, ou d’autre activité structurante.