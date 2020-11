Coronavirus: un McDo de Pointe-aux-Trembles ferme encore ses portes

Pour la deuxième fois cet automne, un restaurant McDonald’s de Pointe-aux-Trembles a fermé ses portes après qu’un employé eut été déclaré positif à la COVID-19.

Il s’agit d’une troisième fermeture temporaire en l’espace de sept mois pour le restaurant situé au 12090, rue Sherbrooke Est. Il avait fermé ses portes à la mi-octobre, et en avril dernier.

«Par mesure d’extrême prudence, la décision a été prise de fermer immédiatement le restaurant pour qu’y soient effectués un nettoyage et un assainissement en profondeur par une tierce partie certifiée. Nous travaillons à assurer la réouverture le plus rapidement et le plus sécuritairement possible et nous sommes résolus à faire notre part pour aider les collectivités», indique le restaurateur par voie de communauté.

Le dernier quart au cours duquel a travaillé l’employé infecté était le 12 novembre de 14 h à 18 h 30.

McDonald’s a invité les équipiers qui ont pu être en contact étroit avec l’employée à se placer en isolement volontaire jusqu’à ce que d’autres renseignements soient communiqués.

La chaîne de restaurant rapide invite par ailleurs tout client qui a fréquenté le restaurant le 12 novembre à suivre les directives des experts de la santé publique.

Récemment, de nombreux McDonald’s de Montréal ont dû fermer leur porte temporairement en raison de cas de COVID, notamment à Côte-des-Neiges , LaSalle et Outremont.