Une deuxième saison pour L’Art à ta portée

Fort du succès de la première édition de L’Art à ta portée, le Théâtre de l’Oeil ouvert (TOO) relance la formule cet été. Une occasion pour les citoyens de RDP-PAT de rendre hommage à leurs proches par le biais des arts vivants.

À l’été 2020, la compagnie de théâtre résidente de l’arrondissement a offert huit prestations surprises portant hommage, dans leur jardin, à des citoyens s’étant démarqué en pandémie. Le tout a été filmé et a fait l’objet d’une série web.

Touchés de l’écho qu’a eu le projet chez ces citoyens, les artistes du TOO souhaitent répéter la formule afin d’amener un peu de lumière après une année difficile. «Juste de lancer de l’amour à quelqu’un gratuitement, ça provoque une vague dans son entourage», soutient Jade Bruneau, cofondatrice du TOO.

Les prestations tout en musique auront aussi vocation de faire renouer les citoyens avec les arts vivants. «C’est aussi un moment pour mettre en lumière, l’art, la poésie. On veut aussi porter hommage à la culture», ajoute Simon Fréchette-Daoust, cofondateur de cet organisme culturel.

Pour Mme Bruneau, le défi sera de produire une deuxième édition aussi bonne que la première, sinon meilleure. «C’est la rencontre entre les citoyens et les artistes, c’est vraiment beau. Il faut être à la hauteur de ça, c’est le défi.»

Appel de candidatures

Les citoyens seront dès le 10 juin invités à soumettre secrètement la candidature d’un être cher s’étant démarqué en pandémie, par exemple «en faisant du bénévolat, en surmontant des épreuves importantes, en étant frappée de plein fouet de la COVID», illustre Jade Bruneau.

Le Théâtre de l’Oeil ouvert invite à détailler l’histoire de la personne, ses goûts artistiques et des anecdotes. Ces informations serviront d’inspiration aux créateurs du projet.

En juillet et août, les quatre Pointeliers et quatre Prairivois sélectionnés recevront la visite surprise du TOO et du pianiste Marc-André Perron dans leur cour respective. Les événements seront filmés afin de créer la deuxième saison de la série web L’Art à ta portée, qui sera diffusée cet automne.

Pour soumettre une candidature, rendez-vous sur le site du TOO du 10 au 22 juin.

Des prix pour L’Art à ta portée

Le projet L’Art à ta portée a aussi été remarqué à l’extérieur de l’arrondissement.

La maison de la culture Pointe-aux-Trembles a remporté un prix Rideau dans la catégorie Initiative pandémique.

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a reçu le prix Culture et développement 2021 – catégorie 100 000 habitants et plus de Les arts et la Ville.

Le Théâtre de l’Oeil ouvert est finaliste dans la catégorie Arts, culture et loisirs, au Gala Estim.