Budget 2022 équilibré et gel de taxe locale pour l’arrondissement RDP-PAT

L’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a présenté un budget équilibré de 64,4 M$ pour l’année 2022. Les contribuables auront droit à nouveau à un gel du taux de taxe locale.

Insistant sur le mandat de la nouvelle administration à «travailler dans vos quartiers, pour y améliorer concrètement la qualité de vie», la mairesse Caroline Bourgeois a présenté un budget bonifié de 1,1 M$ (+1,8%) par rapport à 2021.

Les fonds proviennent principalement des transferts de la Ville centre, qui sont bonifiés de 379 000$ en raison d’une indexation de 1%.

Les revenus autonomes de l’arrondissement, chiffrés à 2,3 M$, sont pour leur part en hausse de 2,2% par rapport à l’année précédente. Plus de la moitié (50,5%) de ces revenus (1 168 600$) proviennent du secteur des loisirs, tandis que 23,2% (523 500$) proviennent du secteur de l’aménagement et l’urbanisme.

Gel de taxes

Les citoyens de RDP-PAT pourront encore cette année bénéficier d’un gel du taux de taxe locale, à 0,0843$/100$, un taux en vigueur depuis 2020.

L’arrondissement indique que le gel de taxe annoncé par la Ville centre et les évaluations foncières qui augmentent plus lentement à RDP-PAT font baisser la taxe municipale moyenne dans l’arrondissement.

Des dépenses équilibrées

Le budget prévoit, entre autres, 9,6 M$ (15% des dépenses) pour les parcs et terrains de jeu, 7,9 M$ pour l’administration générale (12%), 6,7 M$ pour les centres communautaires et activités récréatives (10%), 6,2 M$ pour le déblaiement et le chargement de neige (10%) et 6,1 M$ pour la voirie (10%).

La création de nouveaux postes pour des projets de l’arrondissement va notamment requérir un investissement 765 300$. On compte parmi ces projets Espace Rivière, l’entretien de la friche ferroviaire et l’entretien du chalet Armand Bombardier.

Une augmentation des coûts relatifs à la main-d’œuvre, de la facturation immobilière, du marquage et de la signalisation ainsi que des réparations de nids de poule font augmenter les coûts de 1,3 M$.

Cette augmentation est toutefois balancée par des économies de 1,4 M$, réalisées notamment au niveau des dépenses énergétiques et contractuelles.