Montréal-Est hausse la taxe résidentielle et abaisse la taxe commerciale

La Ville de Montréal-Est prévoit une légère augmentation de la taxe pour le secteur résidentiel dans son budget 2022, ce à quoi s’oppose l’équipe Coutu. En contrepartie, le fardeau fiscal du secteur commercial sera abaissé afin d’attirer les petites entreprises dans le secteur.

Le budget 2022 a été adopté à la majorité lors de la séance du conseil du 15 décembre. Il s’élève à 47 188 000$.

Les conseillers de l’équipe Coutu, Jean-Paul Dham et Robert Schloesser, ont toutefois voté contre son adoption. En cause, la hausse de taxe de 0,7% annoncée pour le secteur résidentiel, ce qui représente 0,827233$ par 100$. Il s’agit d’«une décision bancale au lieu d’être une décision humaine», selon M. Dahm.

Si elle concède que cette hausse représenterait une augmentation annuelle de 15$ pour une résidence d’une valeur allant de 250 000$ à 275 000$, l’équipe Coutu souligne que l’on est «encore en pandémie» et rappelle son engagement électoral de geler la taxe résidentielle encore cette année.

«On est dans un contexte économique vraiment pas facile pour les familles, avec la hausse [du prix] de l’épicerie, des taux d’intérêt, des taux hypothécaires, de l’essence. […] On a les moyens d’éponger cette augmentation», dénonce le conseiller Jean-Paul Dahm.

La mairesse, Anne St-Laurent, défend pour sa part que ce montant servira à éponger le règlement d’emprunt de la Ville, alors que plane la menace de la hausse prochaine des taux d’intérêt.

«L’an prochain […] on s’attend à ce que l’évaluation des maisons augmente, ce qui va augmenter la facture des taxes. J’aime mieux faire une petite augmentation cette année, et l’an prochain, faire un gel de taxe, si la condition financière de la Ville le permet.»

Baisse de taxe pour attirer les commerçants

En contrepartie, le fardeau fiscal des petites entreprises sera abaissé en moyenne de 8,48%. Les plus grands commerçants voient pour leur part leur taux de taxe moyen abaissé de 0,86%.

«On veut développer le petit commerce, surtout dans le cœur de notre centre-ville», affirme Anne-St Laurent, qui souhaite notamment que Montréal-Est soit plus compétitive avec Pointe-aux-Trembles.

Par ailleurs, le taux de taxe pour la catégorie «6 logements et plus » augmente de 2,86%. Le secteur industriel voit pour sa part sa taxation augmenter de 3,42%.

Un budget équilibré

Le conseil a adopté un budget équilibré, qui s’élève à 47 188 000$. Cette somme connaît une baisse de 4,86% par rapport à 2021 (49 596 000$), notamment en raison d’une variation des activités d’investissement prévues pour l’année, explique Colleen McCullough, trésorière et directrice générale adjointe à la Ville.

Les revenus de la Ville proviennent principalement du secteur commercial (54%) et du secteur industriel (25,7%).

Encore cette année, près de la moitié des dépenses de fonctionnement sont destinées aux quotes-parts à l’agglomération de Montréal (48,3%), ce qui représente environ 18,6 M$. Ces sommes permettent notamment de recevoir des services d’infrastructures d’eau, des services de police et des pompiers.

Un total de 10,38 M$ est destiné à la voirie et aux services techniques, et environ 4 M$ à l’administration générale, excluant les quotes-parts pour l’agglomération.

47 M$ de projets pour 2022-2024

La Ville de Montréal-Est a également adopté son programme triennal des dépenses en immobilisations pour 2022-2024. Un investissement total de 47 M$ est prévu d’ici 2024, dont 15,48 M$ pour 2022.

L’administration prévoit investir 22,9 M$ d’ici 2024 pour l’amélioration des infrastructures.

À l’agenda : le revêtement et la reconstruction de trottoirs sur différentes rues; la reconstruction de l’avenue Dubé entre les rues Ontario et Sainte-Catherine; et un plan directeur des parcs est espaces verts.

La Ville prévoit également investir 19,78 M$ pour les terrains et bâtiments, entre autres pour l’acquisition et la décontamination d’un site pour la réalisation d’un garage municipal, ainsi que pour la phase 2 des travaux du Centre récréatif Édouard-Rivet (CRER).

Finalement, une somme de 4,36 M$ est prévue pour des équipements, notamment des feux de circulation et un renouvellement de flotte des équipements.