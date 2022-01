Pandémie: la CDC de la Pointe appelle à la bienveillance collective

Alors que la pandémie cause des bouleversements dans la vie de plusieurs citoyens depuis près de deux ans, la Corporation de développement communautaire (CDC) de la Pointe-région Est de Montréal lance un appel à la bienveillance et à l’indulgence collective.

Les organismes communautaires et institutions publiques de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est sont «régulièrement témoins de situations vécues par des citoyen.ne.s, particulièrement touché.e.s par les impacts directs de la pandémie», lit-on dans un communiqué écrit au nom de la cellule de crise locale COVID-19 PATME.

Malgré les mesures et programmes déployés pour faire face à la pandémie, plusieurs citoyens sont également tombés dans «certains angles morts» de ces mesures d’aide.

Dans ce contexte, la CDC lance un appel à prendre soin de ceux et celles qui sont présentement en détresse.

«[T]ous et chacun peuvent les soutenir à passer à travers les difficultés vécues: comme s’entraider en tant que voisins, comme avoir une plus grande flexibilité en tant que propriétaires d’immeuble ou une plus grande ouverture en tant qu’employeurs.»

La CDC exprime ainsi le vœu de «nous donner les moyens d’apprendre ensemble dès maintenant à vivre, certes avec la COVID-19, mais pleinement».