PPU du Vieux-Pointe-aux-Trembles: lancement de la consultation publique 

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a lancé aujourd’hui sa consultation publique virtuelle concernant la révision du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles.

Les citoyens ont jusqu’au 9 février pour faire part de leurs questionnements ou commentaires via la plateforme Réalisons Montréal.

Afin de permettre aux citoyens d’en savoir davantage sur le nouveau PPU, trois capsules vidéo ont été produites. Ces dernières couvrent les thématiques de la mobilité, des fonctions urbaines ainsi que du patrimoine et de l’environnement. Les citoyens peuvent commenter chacune de ces vidéos.

Par ailleurs, l’arrondissement a aussi rendu disponible une synthèse des réponses soumises lors d’un sondage réalisé en mars 2021. Selon l’administration, ce sondage a permis d’orienter les directions du nouveau Programme particulier d’urbanisme.

«Le Vieux-Pointe-aux-Trembles a besoin d’amour, et la révision du PPU est une étape importante de sa revitalisation. C’est une priorité pour moi et plusieurs citoyens qui ont à cœur l’avenir de ce secteur névralgique, comme en témoigne la forte participation au sondage que nous avons mené en mars 2021, auquel pas moins de 900 citoyens ont contribué», a mentionné la mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois, tout en se disant «ouverte à recueillir toutes les propositions utiles à l’élaboration d’une vision stratégique commune pour faire du Vieux-Pointe-aux-Trembles un lieu agréable et dynamique où il fait bon vivre».

Il est à noter que cette consultation ne sera pas la dernière sur le sujet puisqu’une troisième est prévue au printemps, une fois qu’un nouveau document aura été écrit, à la suite de la consultation en cours.