Réouverture de la piscine du centre Roussin et reprise des activités

La fin des travaux d’aménagement du nouveau vestiaire universel de la piscine du centre Roussin et l’évolution des consignes sanitaires permettent la reprise imminente de l’ensemble des activités de loisir à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (SRLPAT), une nouvelle qui réjouit ses gestionnaires.

Les travaux amorcés en mars 2021 par la Ville de Montréal pour transformer les trois vestiaires de la piscine Roussin en un seul, accessible universellement, sont pratiquement terminés, indique Daniel Gratton, directeur général de la SRLPAT.

La complétion des nouveaux aménagements et les assouplissements sanitaires ont permis la reprise des activités aquatiques pour les 0 à 18 ans le 5 février. Les activités aquatiques destinées aux adultes et les périodes de bain libre reprendront quant à elles le 14 février. «On est très heureux d’accueillir nos gens et de les faire bouger», indique Daniel Gratton.

Les travaux ont connu un retard de près de six mois sur l’échéancier initial. Une situation qui avait causé des désagréments à plusieurs baigneurs, qui devaient descendre des gradins du deuxième étage pour accéder au bassin.

La piscine Roussin avait ensuite fermé complètement ses portes au courant du mois de décembre. La reprise des activités aquatiques était conditionnelle à la fin des travaux et à l’évolution de la situation sanitaire.

Reprise de la session d’hiver à Roussin et au CRER

M. Gratton se réjouit par ailleurs que l’ensemble des activités de la session d’hiver du centre Roussin et du centre récréatif Édouard-Rivet (CRER), qui avaient été suspendues, puissent reprendre prochainement en raison des assouplissements sanitaires annoncés par Québec.

Les jeunes de 0 à 18 ans ont déjà pu reprendre les activités le 31 janvier dans les deux centres. L’ensemble des activités pour adultes reprendra le 14 février, date à laquelle est prévue la reprise progressive des activités de sports et de loisirs pour l’ensemble de la population.

«On a tellement hâte. C’est notre raison d’être, de faire bouger les gens, d’offrir un service à la communauté, autant culturel qu’aquatique et sportif», explique M. Gratton.

Le directeur général espère par ailleurs que de nouveaux assouplissements seront annoncés prochainement, et permettront, notamment, de revoir les ratios permis dans les installations.

«On a travaillé tellement fort pour avoir un centre de vaccination ici [au centre Roussin] pour que l’est de Montréal soit exemplaire au niveau de la vaccination. On espère que ça va servir.»