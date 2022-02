Mois de l’histoire des Noirs: trois activités pour les jeunes de PAT

Atelier de cuisine, atelier de slam, conférence sur l’histoire des noirs: le Comité diversité de Pointe-aux-Trembles a élaboré une programmation ludique et éducative pour initier les jeunes du quartier à l’histoire, la culture, et les réalisations des membres de la communauté noire.

Tout au long de février, le Comité diversité mettra en place des activités afin de mettre en valeur les membres des communautés noires, dont le nombre est en croissance à Pointe-aux-Trembles depuis les dernières années, rappelle Ernest Edmond, fondateur de l’organisme les Ballons intensifs. «C’est une bonne façon de dire: on vous reconnaît, on célèbre avec vous, on se souvient aussi de ce qui s’est passé.»

Il s’agit d’ailleurs de la première initiative officielle du Comité diversité de Pointe-aux-Trembles. Il avait été créé à l’hiver 2021 afin de consulter et accompagner les Pointeliers issus de la diversité et de porter des actions qui favorisent la cohésion communautaire.

Griot et slam

Mike Fortune, intervenant à la Maison des jeunes de PAT, lancera le bal avec un atelier de cuisine antillaise à la MDJ et qui sera diffusé sur Zoom. Griot et plantain, des incontournables de la gastronomie haïtienne, seront notamment au menu et serviront à la confection de canapés. «Ce que j’apprécierais, c’est que les jeunes en parlent en famille. C’est beau, ça brise les préjugés et ça permet de connaître d’autres horizons culinaires», explique M. Fortune.

Les jeunes sont également conviés à une conférence Zoom sur le Mois de l’histoire des Noirs, donnée par Justin Mbaya, producteur de musique, formateur et intervenant. «C’est un jeune homme de la communauté noire qui a eu un parcours atypique, qui peut mettre de l’avant un certain modèle pour inspirer et motiver les jeunes», souligne M. Edmond.

M. Fortune croit quant à lui que le Mois de l’histoire des Noirs est une opportunité pour les jeunes d’en apprendre sur l’histoire de l’esclavage, mais aussi de mettre en lumière « l’histoire des gens qui ont eu un parcours difficile», influencé la médecine et la culture, et dont la persévérance a notamment fait «que tu peux écouter du jazz, du rap , du hip-hop».

L’art sera d’ailleurs à l’honneur lors d’un atelier virtuel de slam donné par l’artiste Nelly Daou, «un médium qui compte beaucoup d’acteurs influents noirs» et qui permet aux jeunes de s’exprimer, précise Ernest Edmond.

Guide pour les organismes et les écoles

Souhaitant aller plus loin que les activités proposées, le Comité diversité finalise présentement un guide qu’il souhaite partager aux écoles et à d’autres organismes pour les outiller concernant le Mois de l’histoire des Noirs. Une opportunité de mieux faire comprendre l’importance de ce mois et de le faire rayonner.

«On propose des trucs du plus facile au plus complexe, par exemple organiser des activités culturelles aux thèmes afrodescendants, des conférences, des ateliers de sensibilisation sur le racisme et la discrimination», souligne Ernest Edmond.

Atelier de cuisine avec Mike Fortune

16 février, de 17h à 19h

Maison des Jeunes et Zoom

Atelier d’écriture (rap & write) avec Nelly Daou

17 février, de 16h à 18h

Sur Zoom

Conférence sur le Mois de l’histoire des Noirs avec Justin Mbaya

25 février, de 17 à 18h et de 19h à 20h

Lien Zoom: https://bit.ly/3L27XQT

Code d’accès: MHN