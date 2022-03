Shirin Hinojosa Violante recevra la Médaille du lieutenant-gouverneur

Bien qu’elle soit seulement âgée de 19 ans, Shirin Hinojosa Violante a déjà une feuille de route impressionnante. Impliquée depuis des années dans la communauté, la jeune Léonardoise multiplie les engagements au sein de la communauté étudiante du Collège Dawson, en plus de parler six langues. Un dévouement qui lui vaudra la Médaille de bronze du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.

Shirin sera décorée au début du mois d’avril par le lieutenant-gouverneur du Québec, Michel Doyon, pour «son remarquable engagement scolaire et communautaire». Une récompense qui la réjouit, même si le service à la communauté qu’elle fait, «ça n’a jamais été pour gagner des prix, mais pour aider», affirme-t-elle en souriant.

En effet, Shirin raconte avoir eu la piqûre pour l’engagement communautaire dès l’âge de 13 ans, au sein des cadets, où elle a «appris à voir que ça faisait du bien d’aider les autres».

La jeune femme est maintenant bénévole au sein de l’organisme Fées marraines. Elle donne aussi de son temps au Centre d’aide et de développement de la famille de l’est de Montréal (CADFEM) comme coordonnatrice de la jeunesse. Elle y enseigne l’anglais et aide ses pairs à «s’épanouir» et à connaître «d’autres jeunes qui leur ressemblent».

Étudiante en affaires internationales au Collège Dawson, la Léonardoise est aussi vice-présidente du développement durable et des services aux étudiants dans l’association étudiante de l’école, en plus de s’impliquer dans l’organisation d’activités sur le campus.

Entre ses cours de langues, de mathématiques et d’affaires internationales, la cégépienne accompagne aussi des étudiants étrangers pour les aider à s’acclimater à Montréal et prend des notes de cours pour des élèves qui en ont besoin, par exemple des élèves dyslexiques, explique-t-elle.

Redonner

Originaire du Mexique, Shirin est arrivée au Canada il y a environ 10 ans, avec sa famille et seulement «deux ou trois valises», fuyant l’insécurité régnant dans son pays natal. «On ne connaissait personne, je ne parlais pas français», se rappelle-t-elle.

Sa famille s’est fait refuser deux fois l’obtention du statut de réfugiés, avant d’obtenir finalement la résidence permanente pour des raisons humanitaires il y a plus d’un an. Une expérience «stressante» et «traumatisante» pour Shirin, qui craignait d’être renvoyée au Mexique.

Durant les longues années de ce processus, l’organisme CADFEM a accompagné et aidé la famille. Un appui qui a incité la jeune femme à s’impliquer au sein de l’organisme en retour.

«Quand on était un peu plus stables, j’ai décidé que je voulais redonner à la communauté qui m’a aidée et aider les jeunes. Parce que je sais c’est quoi, être dans un processus vraiment incertain.»

Shirin raconte que comme elle n’avait pas encore obtenu sa résidence permanente au moment d’entamer ses études collégiales, elle a pris une année sabbatique afin d’éviter les frais scolaires trop élevés.

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, elle a entrepris d’apprendre l’italien, l’allemand et le mandarin. Des atouts qui, elle l’espère, l’aideront dans sa carrière.

«Il y a eu beaucoup de problèmes pour obtenir la résidence, mais [Shirin] a très bien profité de son temps. C’est une personne qui a tout le temps besoin de faire quelque chose», remarque son père, Gilberto Hinojosa, avec fierté.

Les yeux vers l’avenir

Avec tous ces outils en main, que souhaite Shirin pour l’avenir? Être à la tête d’une grosse entreprise de niveau international, répond-elle sans hésiter.

Mais avant, elle devra choisir si elle entreprend ses études universitaires à HEC Montréal ou à l’Université Concordia, ayant été acceptée par les deux établissements.

Ses ambitions l’amèneront d’ailleurs possiblement hors des frontières du pays, car elle souhaite aussi «étudier à l’étranger, pour [s]’épanouir plus et acquérir des connaissances», ajoute-t-elle.