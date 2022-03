Opération «ménage du printemps» à RDP-PAT

Nettoyage des rues et voies cyclables, préparation de terrains sportifs, colmatage de nids-de-poule; les équipes de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles s’attelleront dans les prochains jours à rendre les espaces publics plus accueillants pour l’arrivée du beau temps.

Au cours des prochaines semaines, près de 150 employés et une soixantaine de véhicules seront déployés afin de balayer chaussées, trottoirs et voies. Un total de 80 aires de jeux pour enfants, 149 parcs et espaces verts ainsi qu’une cinquantaine de terrains sportifs seront nettoyés et préparés pour recevoir les citoyens.

L’arrondissement a loué deux balais aspirateurs avec opérateur, ce qui permettra de balayer les rues une fois par semaine.

«À la suite de plusieurs commentaires des citoyens, nous avons décidé d’augmenter la fréquence de passage du balai de rue pour la saison 2022. [Cela] contribuera à améliorer la propreté de nos quartiers», indique la mairesse de l’arrondissement, Caroline Bourgeois, par voie de communiqué.

Nids-de-poule et stationnement

Alors que les nids-de-poule donnent des maux de tête à plusieurs citoyens depuis quelques semaines, les équipes de la ville-centre et de l’arrondissement devraient intensifier leurs travaux de colmatage au fil des prochaines semaines, «selon l’évolution de la météo».

La présence de nids-de-poule peut être signalée en composant le 311, en se rendant aux bureaux d’Accès Montréal ou en ligne.

Les citoyens sont par ailleurs invités à respecter les interdictions de stationnement qui entreront en vigueur le 1er avril, «afin de faciliter les opérations de nettoyage».